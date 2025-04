La actriz Lina Tejeiro y el creador de contenido Felipe Saruma se convirtieron en tendencia en redes sociales luego de ser vistos compartiendo una cena en un restaurante en Bogotá.

Las imágenes del encuentro, que muestran a ambos en una actitud cercana, generaron una ola de especulaciones sobre un posible nuevo romance en la farándula nacional.

Tejeiro, reconocida por su papel en telenovelas como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, no ha oficializado ninguna relación sentimental desde su separación del cantante Juan Duque.

Por su parte, Saruma también se ha mantenido alejado del foco amoroso desde su ruptura con la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri.

La aparición del influencer en Bogotá coincidió con una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde se le ve vistiendo el mismo atuendo que en las imágenes captadas junto a Tejeiro, lo que indicaría que el encuentro ocurrió recientemente.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto, lo que ha incrementado la curiosidad entre sus seguidores y medios.

Lina Tejeiro continúa enfocada en su carrera artística. En una reciente entrevista, aseguró que su prioridad sigue siendo la actuación, destacando su compromiso con papeles que conecten emocionalmente con el público.

Actualmente, participa en la producción ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, interpretando a Rosmery Peláez Ortiz, y ha hecho parte de otros proyectos como La ley del corazón y Paraíso blanco.

En redes sociales, las reacciones ante el posible romance han sido diversas. “Haría una pareja hermosa” y “Esto no me lo esperaba, pero me encanta”, fueron algunos de los mensajes.