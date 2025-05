El reality ‘La casa de los famosos’ ha servido como vitrina para los creadores de contenido y artistas colombianos que no eran muy conocidos en el país.

Muchos han tenido la oportunidad de mostrarse en el programa en el que Colombia, y otros países lo siguen por las redes sociales.

Una de esas, es la creadora de contenido y cantante, Cindy Ávila, más conocida como ‘La Toxi Costeña’, quien nació en Sincelejo.

Tomada de Instagram @latoxicostena_17

Hasta ahora, ‘La Toxi’ lleva más de dos meses en la casa, y se figura como una de las favoritas para llegar a la final de la segunda edición del reality.

Aunque por ahora las opiniones de sus estadía son divididas por causa de algunos problemas que ha tenido con Karina García. Sin embargo, ha recibido el apoyo de los usuarios y se ha salvado de algunas placas de eliminación.

No obstante, lo que más ha salido a relucir es su aspecto antes de ingresar a la casa. Cindy en una entrevista con el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, reveló que se había hecho muchos retoques en su cuerpo.

Pero, enfatizó que lo hizo para sentirse bien consigo misma. Contó que se hizo una rinoplastia, una reducción de papada y una lipotransferencia. Aprovechó la oportunidad para contar que su vida era muy difícil económicamente antes de catapultarse a la fama con sus canciones.

“Yo vivía en una situación económica muy compleja, pero cuando empecé a recibir dinero por presentaciones o publicidades, pude pagar mis deudas, que eran muchas”, contó.

Asimismo, dijo que aunque la critiquen por haberse hecho cirugías sin tener casa propia, ella sabe que algún día la va a tener, pero todo a su tiempo.

'La Toxi costeña' en La casa de los famosos.

El impresionante cambio de ‘La Toxi’ antes de entrar a ‘La casa de los famosos’

Su sencillo musical ‘Macta llega’ le dio un importante reconocimiento en su faceta artística y su popularidad. “Después de pagar mis deudas, pude hacerme mis cirugías”.

También reveló que perdió más de 10 kilos y pasó de ser talla L a XS. “Lo que opinen los demás de mí me tiene sin cuidado, porque jartan la tripa, no me pagan el arriendo, no me mantienen las bendiciones. Yo me adapto a cualquier situación, yo soy sobreviviente de la calle”.