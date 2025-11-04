La controversia entre la influencer y cantante Cindy Ávila conocida como ‘La Toxi Costeña’ y su exmánager, Oswaldo Arcia, se intensificó en las últimas horas tras una serie de publicaciones cruzadas en redes sociales que exponen audios, mensajes privados y acusaciones de carácter personal y profesional.

Todo comenzó cuando Arcia calificó a la artista de “fracasada” y mencionó supuestos problemas económicos que habrían afectado a los hijos de la creadora de contenido, lo que desató una ola de reacciones entre seguidores.

La Toxi Costeña respondió publicando comprobantes de pagos y conversaciones para desmentir las declaraciones de su exrepresentante y denunciar presuntas irregularidades financieras durante la etapa en que trabajaron juntos. Además, aseguró haber recibido mensajes anónimos amenazantes, por lo que responsabilizó directamente a Arcia y a su pareja por cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad.

Instagram oswaldoarciam El exmánager de La Toxi Costeña, Oswaldo Arcia, publicó pruebas en contra de la influencer

Tras las declaraciones de Cindy Ávila, Oswaldo Arcia respondió en su cuenta de Instagram compartiendo supuestos audios de uno de los hijos de la cantante pidiéndole dinero para comer.

“Y se preparan que voy a subir las notas de Johan Zurita pidiendo comida porque tenía hambre”, escribió el exmánager antes de publicar un audio donde se escucha al menor solicitando “100 mil pesitos”, según él, para comprar alimentos.

Instagram latoxicostena_17 Así lucía la ‘Toxi costeña’ antes de ser famosa con su canción ‘Macta llega’.

La Toxi Costeña habría hablado mal de Yina Calderón

La cantante no ha confirmado ni negado la autenticidad del audio. En otra publicación, Arcia aseguró que la amistad entre La Toxi Costeña y Yina Calderón sería falsa, afirmando que la artista habría hablado mal de Yina y sus hermanas, pese a que estas “le han prestado dinero y la han apoyado”.

“O publico las notas de voz hablando de Yina Calderón y de las hermanas. No sé las aguanta, Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas... Tan bien que ellas se han portado con ella”, dijo Arcia.

Además, el exmánager lanzó una grave acusación sobre un supuesto vínculo sentimental entre Cindy Ávila y un productor de La casa de los famosos, insinuando que ella habría intentado obtener beneficios dentro del reality.

Instagram oswaldoarciam Exmánager de La Toxi Costeña arremete contra ella

Asimismo, Arcia también afirmó que la cantante habría pagado por entrevistas en medios de comunicación de Bogotá para proyectar una imagen de éxito y popularidad.

El empresario respondió a las acusaciones de robo asegurando que solo gestionó una de las tres presentaciones que ha tenido la cantante desde que salió del reality.

“Hablemos de los únicos tres shows que tuviste, dos de esos los inventaste tú para subir videos a redes… Y el tercero fue el que yo te conseguí”, publicó.

“Estás ardida, buscando como llamar la atención, porque no quiero trabajar contigo, nadie quiere colaborar… Como estás apagada y quieres fama, pues publica dónde supuestamente te robé y ahora que haces llamando a todos mis amigos, Cule loca mal olienta”, indicó.

Todavía la influencer no se ha pronunciado sobre esas últimas declaraciones de su exmánager.