El reconocido salsero Rey Ruiz, quien por estos días es jurado del programa de imitación ‘Yo me llamo’, decidió hablar sobre su relación con Sonia Machado, la mujer de quien se separó, pero por cosas del destino decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Durante una entrevista, el artista, conocido como ‘El bombón de la salsa’, rompió el silencio y habló de su vida amorosa. El intérprete de canciones como ‘Mi media mitad’, ‘No me acostumbro’, ‘Luna negra’, ‘Creo en el amor’ y ‘Amiga’, confesó que amor verdadero puede resistir las pruebas más difíciles.

“Hay veces que sale muy bien, hay veces que sale muy mal. Hay veces en que se repite, como en el caso mío”, dijo durante una entrevista para Bravíssimo.

De acuerdo con el artista de 58 años, nacido en La Habana (Cuba), estuvo separado por aproximadamente un año.

“Recuerdo que nos divorciamos y me da risa decirlo, en el día que nos divorciamos salimos los dos a almorzar y le dije ‘no te preocupes mamita que nosotros vamos a estar de nuevo juntos’”, contó el compañero de Amparo Grisales y Cesar Escola en ‘Yo me llamo’.

Durante se episodio de su vida, el artista manifestó que reconsideró su decisión, aunque no reveló los detalles que lo llevaron a regresar con Sonia Machado.

“Por cosas de la vida, cosas que a veces uno no entiende, no voy a decir específicamente por qué, pero se da cuenta uno que cometió un error o cometimos un error”, mencionó.

“Cuando tú miras a una persona y sabes quién tú eres, los sentimientos no cambian, no importa lo que suceda entre esas dos personas”, puntualizó.

Así conoció Rey Ruiz a su esposa, Sonia Machado: “Ella era la que me invitaba”

Rey lleva más de 30 años con su esposa la dominicana llamada Sonia Machado y que lo ha acompañado en gran parte de su vida.

Ella, en una entrevista con Tropicana contó cómo se habían conocido. “En ese momento yo era la secretaria del empresario, de la persona que lo llevó a la revista musical donde Rey formaba parte. El grupo se llevó a República Dominicana y ahí nos conocimos”.

Asimismo, el salsero también contó su parte. “Ella era la secretaria del señor que nos llevaba y de una forma u otra era ella la que tenía que invitarme a mí porque nos pagaban muy poquito. Nos pagaban entre lo que era el pago y la dieta, eran 10 dólares diarios. Ella era la que me invitaba, la que me traía y me llevaba porque ella tenía carro y yo… Ni hablar. A partir de ahí empezamos una relación que ya lleva más de 35 años”.