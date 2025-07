La cantante Marbelle finalmente aclaró los rumores sobre su vida amorosa durante una entrevista en el programa ‘La Corona’ de City TV, conducido por Ariel Osorio. La intérprete de ‘Collar de perlas’ confirmó que lleva tres años separada del futbolista Sebastián Salazar, con quien mantuvo una relación desde 2015.

“Ya ha pasado bastante tiempo, no lo he querido hacer público porque es algo de lo que yo no hablo mucho y que lo he mantenido porque la relación precisamente también estuvo así”, explicó la artista ante las cámaras, sorprendiendo a televidentes y fanáticos que esperaban respuestas sobre su situación sentimental.

La reina de la tecnocarrilera, quien genera constantes comentarios en la industria del entretenimiento debido a su popularidad en Colombia y Latinoamérica, había mantenido en privado los detalles de su separación junto al reconocido deportista. Ninguno de los dos se había pronunciado anteriormente sobre los rumores que circulaban en redes sociales.

Le recomendamos: Video: Enrique Bunbury enfureció por fan que grabó todo el concierto con el celular

Durante la entrevista, Marbelle enfatizó que la separación se ha manejado con madurez y respeto mutuo. “Hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa y ya vamos para tres años de pausa, de entender los tiempos y las decisiones de cada uno. No ha sido fácil, pero bueno, acá estamos y seguimos en la lucha y en la pausa”, declaró.

La cantante aseguró que mantiene una comunicación cordial con Salazar, destacando que permanecen en buenos términos por “respeto, por amor y porque igual seguimos en comunicación con muchas cosas”.

Además, Marbelle demostró que conserva vínculos emocionales con elementos que compartía con su expareja, como su apoyo al Independiente Santa Fe. El club, donde Salazar jugó entre 2014 y 2019, se coronó campeón de la Liga BetPlay 2025-II el pasado domingo.

“Santa Fe, campeón, yo soy leona de corazón. Ya no tengo acciones, pero sí les quiero decir que yo soy fiel de corazón a lo que me gusta e hice parte de esa familia leona. Amo al equipo y me alegra porque venía pasando ahí una racha”, expresó la artista.