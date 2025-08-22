Un susto tremendo fue el que pasaron los creadores de contenido Patrick Blackwood y Nina Santiago conocida como NinaUnrated, cuando el pasado sábado 16 de agosto estaban grabando una pauta en el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas, y un vehículo SUV perdió el control y se estrelló contra el ventanal donde estaban sentados.

El impacto, que quedó grabado en video, destrozó los cristales, que cayeron sobre su mesa y los hirieron de inmediato.

Asimismo, ambos fueron trasladados a un hospital con cortes en el rostro, brazos y manos. Patrick presentó heridas visibles en la cara, mientras que Nina compartió imágenes desde la camilla.

Camioneta se estrella contra restaurante mientras influencers grababan reseña. Lo que debía ser una tranquila reseña gastronómica en Houston terminó en caos: una camioneta irrumpió por el ventanal del restaurante CuVee's Culinary Creations, sorprendiendo a los influencers y dejando vidrios rotos, sillas volcadas y a la pareja tirada en el suelo.

Después el video lo difundieron al día siguiente en Instagram. En las imágenes se les observa sonrientes probando sus platillos segundos antes de que el ventanal se desplomara sobre ellos.

Inicialmente, Nina confesó a un medio de comunicación que pensó en un ataque deliberado. No obstante, la policía descartó esa versión y precisó que la conductora no estaba bajo efectos de alcohol ni drogas.

Indicaron que apuntaría a un accidente provocado por distracción o posible deshidratación. La pareja habló de lo sucedido: “La vida es demasiado corta para la ira. Perdona, valora cada momento; esta pudo ser nuestra última comida”.