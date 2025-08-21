El universo del entretenimiento digital encontró un nuevo terreno de competencia: el cuadrilátero. Stream Fighters 4, el show de boxeo entre creadores de contenido ideado por el streamer colombiano Westcol, regresa este 18 de octubre con una cartelera que promete encender a Bogotá y que ya concentra la atención de seguidores en México, Colombia y otros países de la región.

Entre los combates más esperados está el de Karely Ruiz contra Karina García. Ambas son figuras que han sabido conquistar audiencias masivas desde las redes sociales y ahora se medirán en un terreno donde la resistencia y la disciplina pesan más que los ‘likes’.

Ruiz, una de las influencers mexicanas más seguidas, ha compartido con sus fanáticos la mezcla de emociones que le produce pelear fuera de casa. “Mi mayor miedo es que me abucheen porque la contrincante es colombiana y el público es de allá. Me encantaría verlos y que fueran a apoyarme, por favor mexicanos”, expresó en un video publicado recientemente.

Sin embargo, el nerviosismo no le impidió lanzar un mensaje desafiante: “Yo voy a ir a arrancar extensiones, a romper carillas y a darle. Como dicen: ‘el que mucho habla, poco hace’, pero ustedes han visto que mis entrenamientos están muy pesados y estos dos meses vienen con todo, me está entrenando el mejor y no los voy a defraudar”.

La respuesta de Karina García no tardó en llegar. La colombiana, recordada por su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, contestó con un tono burlón que rápidamente se volvió viral: “Todas quieren arrancarme las extensiones, ¿pero cómo harán? Si ya no las tengo”. Con esa réplica, García avivó la expectativa y dejó claro que, más allá del ring, también domina el juego del espectáculo.

¿Qué otros influencers van a enfrentarse en Stream Fighters 4?

La cartelera de Stream Fighters 4 incluye otros nombres de peso dentro del ecosistema digital latinoamericano. Andrea Valdiri se medirá con Yina Calderón en otro de los choques de alto voltaje, mientras que JH de la Cruz, de Colombia, enfrentará al peruano Cristorata.

También habrá espacio para ver en acción al chileno Shelao contra Belosmaki, conocido en el país por sus apariciones en el ‘Desafío’. El evento lo completan la argentina Milica frente a la colombiana May y un duelo caribeño-sureño entre TheNino, de República Dominicana, y ByKyng, de Chile.