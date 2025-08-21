Total sorpresa y admiración causaron las notas del acordeón del barranquillero Ángel David Patiño Patiño, de 13 años de edad, quien subió a tarima en medio de las Fiestas Patronales de la Virgen Nuestra Señora del Tránsito en Salamina, Magdalena, que se cumplieron del 16 al 18 de agosto.

El propio Poncho Zuleta quedó anonadado y tras escuchar su introducción del clásico Así fue mi querer, exclamó de inmediato: “Toca mejor que Juancho De la Espriella”, dijo El Pulmón de Oro ante un público que lo esperó hasta las seis de la mañana del pasado lunes festivo.

Ángel David hizo gala de su nota aplomada y de su personalidad, ya que no es cualquier acordeonero el que se le mide a pararse frente a un juglar de la talla de Zuleta. El niño interpretó completa la canción y también se ganó la ovación de los presentes.

Al finalizar la presentación Poncho le dijo a su padre Omar Patiño: “A este pela’o hay que llevarlo a Valledupar, inscríbelo al Festival Vallenato que yo lo apadrino, tiene madera”.

También se acercó el compositor y acordeonero Horacio Escorcia con lágrimas en los ojos felicitando al papa y al abuelo, diciendo que: “Este pollo es de los buenos”.

Serie de Leandro despertó su pasión

El menor cuenta que comenzó a ejecutar este instrumento desde diciembre del año pasado debido a la pasión que despertó en él la bioserie de Leandro Díaz, protagonizada por Silvestre Dangond.

“Me gustó mucho y me interesé por tocar acordeón, mi papá de Niño Dios me regaló mi primer acordeón y empecé a aprender viendo videos de Elder Dayán en YouTube”, comenzó explicando Ángel David a EL HERALDO.

Posteriormente, recibió clases en la escuela folclórica de Salamina ‘Ayúdame a ser una artista’ dirigida por Guillermo “El Guillo’ Lara, quien ha liderado el proceso formativo de Patiño quien le enseña la nota clásica.

Sobre cómo llega a tocar el menor con el maestro Poncho Zuleta, su hermano Kevin Patiño, dijo que: “Fue gracias a los contactos en la Alcaldía de Salamina de su tío Julio patiño y también por mis conexiones, le mostramos unos videos al alcalde y se emocionó tanto que prometió le haría saber a Poncho Zuleta que en la escuela de su municipio hay grandes talentos como el de Ángel David”.

Cabe anotar que Ángel David estuvo acompañado por su abuelo materno Edgardo Patiño, su tío Julio Patiño, su padre Omar Patiño y su abuela paterna Carmen Sundhein.