Isabel Carvajal, conocida como Isa, la reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, anunció su decisión de abandonar definitivamente su trabajo como modelo webcam, una actividad que desarrolló durante los últimos cinco años. La deportista de 27 años, oriunda de Bello, Antioquia, reveló que su paso por el reality show marcó un punto de inflexión en su vida profesional y personal.

La decisión no fue improvisada. Según explicó Carvajal en una entrevista para La Red, desde el inicio de su carrera en el modelaje webcam tenía establecida una meta temporal clara: “Cuando empecé el modelaje webcam tenía muy claro que la meta era cinco años. Esa meta, por cosas de la vida, mágicamente se cumple. Este año ya se cumplió, de hecho”.

La antioqueña, quien se destacó por sus habilidades físicas en el Desafío y fue considerada una de las mujeres más fuertes antes de ser eliminada en el ‘Desafío a Muerte’, expresó que su motivación actual es diferente: “Yo no quiero seguir como modelo webcam. Es algo que no me llena, no me apasiona, no me nutre”.

La historia laboral de Isa tomó un giro inesperado con la llegada del COVID-19. Durante cinco años se desempeñó como bartender en el sector de Provenza, en Medellín, hasta que las restricciones sanitarias cambiaron su realidad económica. “La pandemia fue un golpe muy difícil para mí. Cuando cae la pandemia, evidentemente cierran bares, restaurantes, absolutamente todo”, recordó.

Fue entonces cuando una amiga le abrió las puertas a una nueva oportunidad laboral. Sin computador para acceder al teletrabajo, Carvajal optó por ingresar a un estudio de modelaje webcam. “Me contacté con una amiga, ella me metió en el estudio donde ya trabajaba”, explicó.

A pesar de las críticas recibidas, la exparticipante del Desafío aprovechó su entrevista en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión para defender la complejidad de su anterior trabajo. “Es bastante difícil ser modelo webcam cuando las personas me preguntan o me dicen que es un trabajo fácil, que no requiere desgaste, que solo es verse bonita y ya. Yo les digo, en serio, están muy engañados”, afirmó.

Carvajal describió las demandas reales de esta actividad: “Es un trabajo que requiere disposición física, disposición mental y emocional. Es algo que juega con cada parte de tu ser, juega energéticamente, juega con muchas cosas y siento que es un trabajo demasiado difícil”.

El paso por el Desafío Siglo XXI representó mucho más que una competencia para Isa. La experiencia le permitió redescubrir sus capacidades y redefinir sus objetivos de vida. “El Desafío ha cambiado mi vida en muchos aspectos desde el punto de vista de cómo me proyecto, de lo que quiero ser, de mis sueños”, confesó.

Esta transformación interna la llevó a reconocer potencialidades que desconocía: “De entender que soy capaz de hacer muchas cosas que nunca pensé o imaginé que iba a lograr. Me está transformando internamente y exteriormente también”.

Ahora, con una nueva perspectiva de vida, Carvajal planea aprovechar la exposición mediática obtenida en el reality show para desarrollar su presencia en redes sociales. “Voy a tomar la oportunidad que tengo en el Desafío para crecer en redes y para trabajar con mis redes sociales”, concluyó.