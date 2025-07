Una polémica se hizo por la publicación de Maren García, esposa del fallecido cantante vallenato Omar Geles, en su cuenta de Instagram.

A más de un año del fallecimiento de Geles, Maren continúa afrontando el duelo por la pérdida y, además, enfrentando comentarios que ella manifiesta como malintencionados en las redes sociales.

Recientemente, eso fue lo que pasó cuando publicó una imagen en la cual aparece junto a uno de los hijos mayores del artista, lo que llevó a un usuario a insinuar una supuesta relación sentimental entre ambos.

“¿Qué raro ves? A ver, es el hijo de mi difunto esposo”, escribió, rechazando el comentario malintencionado.

Desde la muerte de Omar Geles en mayo de 2024, producto de un paro cardíaco mientras jugaba tenis, García ha mostrado que ha centrado su vida en el cuidado de sus tres hijos.

Asimismo, ante la pregunta sobre si estaría dispuesta a iniciar una nueva relación, García respondió con sinceridad: “No sé. No lo sé, porque cuando él estaba vivo era bastante celoso, me decía que yo solo era de él. Entonces no sé si sí o si no”.

No obstante, aclaró que por el momento su única prioridad es el bienestar de sus hijos: “Yo quiero que mis hijos sean grandes y lograr lo que siempre planeamos los dos. Después de eso, lo que Dios permita”.

“Estoy viviendo creyendo lo que Dios quiere para mi vida. Si Él permite que sea así, Él hará todo. No tengo afán. Siempre he creído, y lo sostengo, que él siempre va a ser el amor de mi vida”, habló.