La Casa de los Famosos Colombia terminó dejando como ganador a Altafulla del reality que por algo más de cuatro meses capturó la atención de los colombianos quienes no solo esperaban la gala en las noches, sino que también se mantenían pegados al 24/7.

Pese a su finalización sus exparticipantes siguen dando de qué hablar, una de esas es Cindy Ávila, más conocida como la Toxi Costeña, que por estos días ha adelantado que se convertirá en empresaria siguiendo los pasos de su amiga y también exparticipante, Yina Calderón.

Es por esta razón que se ha mantenido en Bogotá por unos días y no se ha devuelto a su casa en la Costa a verse con sus hijos que estuvieron presentes en la final de concurso.

“Mandé a mis hijos a la casa, porque siento que los niños van a estar más cómodos y tranquilos en la casa. Por esa razón no están conmigo”, explicó la sincelejana en la cuenta de Instagram de Calderón debido a que su cuenta fue inhabilitada.

A su vez, adelantó un poco de lo que se tratará su nuevo emprendimiento, aunque sin dar muchos detalles al respecto: “Me quedé acá unos días porque voy a sacar un producto, porque voy a ser empresaria; cotizando laboratorios, cotizando y viendo el empaque”.

Por lo que dijo no se tratará de alguna producción musical como se había especulado, pues en reiteradas ocasiones no ha cerrado la puerta a hacer algo en la industria musical de la que ya sacó un hit con su famosa ‘Macta llega’.

Lo que dijo Mr. Black cuando escuchó ‘Macta llega’

En días pasados contó cómo fue el momento en que el reconocido cantante cartagenero de champeta Mr. Black escuchó por primera vez su canción ‘Macta llega’, del mismo género musical.

“A mí me invitan a parchar y ahí estaba Yurnais y Mr. Black. Mi amigo me dice: ‘Pon la canción para ver’. Mis cercanos escuchaban la canción y me decían: ‘Esa canción tiene algo. Está buena’. Pero yo saco la canción y no pasó nada. Entonces yo la pongo, incluso ellos la bailan y todo. Mr. Black dice: ‘Eso se va a pegar’, pero yo decía: ‘Eso ya tiene un poco de días y no se ha pegado’. Yo no sabía nada de eso”, recordó.

Con el conocimiento que le han otorgado más de 20 años de carrera musical, Mr. Black ‘predijo’ que ‘Macta llega’ se iba a escuchar en toda la costa Caribe y otras regiones del país.

“Yo recuerdo que él me dijo: ‘Eso se va a pegar’. Inclusive, después un día él mismo me dijo: ‘Yo iba a sacar Catalina antes, es más, cuando yo te vi y escuché esa canción, ya yo tenía Catalina lista, pero yo sabía que eso se iba a pegar’”, contó La Toxi Costeña.

También recordó que la actriz barranquillera Kimberly Reyes fue la primera que publicó un video bailando su canción, lo que ayudó a que más personas conocieran el tema.