Este sábado se conoció sobre el fallecimiento de Alan Rupp, imitador de Leonardo Favio, artista con el que ganó la cuarta temporada del programa Yo Me Llamo Bolivia, de la red UNITEL. No se conocen detalles sobre las causas del deceso, pero la noticia sacudió no solo a sus excompañeros de Yo Me Llamo, sino también a varios de sus seguidores.