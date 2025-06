Poco a poco se van conociendo detalles de lo que fue, sin duda alguna, la boda del año en Barranquilla. La que unió a Luis Díaz y su ahora esposa Geraldín Ponce, que se cumplió el pasado sábado.

Y uno de los hechos que más ha llamado la atención de los fanáticos es el curioso cántico que los hinchas de Liverpool le dedicaron al jugador guajiro se escuchó con una versión en homenaje a los esposos.

“His name is Lucho He came from Porto He came to score Came to score Came to score, score, score He’s Luis Diaz He’s from Barrancas And he plays for Liverpool”, dice originalmente el cántico, que traduce: “Se llama Lucho/Vino de Porto/Vino a anotar/A anotar/A anotar, anotar, anotar/Es Luis Díaz/Es de Barrancas/Y juega para el Liverpool”.

La hinchada del Liverpool cantándole a un colombiano en pleno Old Trafford.



"He is Luis Díaz. He is from Barrancas. And he plays for Liverpool". Qué lindoo.



Y en el matrimonio se escuchó en medio de la celebración gracias al grupo Makia Tambó en el que se escucha: “Luis Díaz y es de Barrancas y se casó con Geraldín”, lo que emocionó a los asistentes.

María José Borrero, vocalista de Makia Tambó, explicó a EL HERALDO que “fue un momento bastante emocionante, las personas estaban muy receptivas, muy felices, la verdad se veían muy contentos todos, desde los esposos hasta las familias, los amigos que estaban ahí, para mí fue de verdad maravilloso poder estar en ese espacio, y nunca me imaginé que iba a poder tocar en el matrimonio de alguien tan importante como es Lucho Díaz”.

La artista también dijo que a su grupo los llamó Miguel García de MG Fantasía Show, que siempre ha confiado en su talento. “Yo no sabía que era el matrimonio de Lucho, me enteré en el ensayo que tuvimos del grupo musical, como 15 días antes del matrimonio, fue que me enteré que el matrimonio era de él”.

“Nosotros empezamos el proceso creativo, ahí fue donde armamos el verso que le cantamos a él, en español, donde mencionamos también a su esposa, que es hermosa y muy entusiasta la verdad, ahí es donde hicimos el verso para él en español, le creamos una estrofa nueva y no pensamos que fueran a reaccionar así, pero quedamos muy felices, muy felices con la manera que recibieron ese espacio, cantamos canciones de la selección Colombia”.

Un show lleno de sabor

En medio del espectáculo el grupo Makia Tambó interpretó temas como Colombia es Caribe, que es un tema que nada más el inicio de la canción las personas saben inmediatamente cuál es, Danza Kuduro, Waka Waka y remataron con la canción que hizo Rayán Castro para la selección Colombia.

En esta última parte fue donde María José Borrero tuvo la oportunidad de cantar con él, con el mismo Lucho en tarima. “Dije Dios mío, valió la pena todo, ha valido la pena todo, todos estos años de trabajo como equipo, con mis amigos de Makia Tambó, porque no sólo son mis compañeros de tarima, sino que son mis amigos y somos realmente una familia musical y qué bueno que Dios nos haya permitido tener la oportunidad de mostrar nuestro talento en un escenario tan importante y en un evento tan importante como es el matrimonio de Lucho Díaz y bueno Casa de Novias también que nos tuvo en cuenta a todos nosotros, tanto a Miguel como a Harry Barrios que es el director de Makia Tambó por hacer esta propuesta completamente diferente y que por lo que hemos visto en redes y lo que nos ha comentado la gente pues fue muy bien recibida”.