El reconocido cantautor dominicano Edward Edwin Bello Pou, conocido artísticamente como El Cata ‘El Patrón’, regresa con nueva música y una propuesta refrescante directamente desde la Costa Caribe colombiana. El artista se encuentra actualmente en Barranquilla, donde está promocionando su más reciente sencillo titulado ‘De Guaro en Guaro’, un tema cargado del sabor costeño del merengue.

Con una exitosa carrera internacional, El Cata ha colaborado con grandes figuras de la música como Shakira, con quien lanzó el éxito global ‘Loca’, que suma más de 669 millones de visualizaciones en YouTube y supera los 243 millones de reproducciones en plataformas digitales. También trabajó junto a la artista barranquillera en otros temas como ‘Rabiosa’ y ‘Addicted To You’, que alcanzaron gran popularidad a nivel mundial.

Sobre la vida personal del artista se tiene que a los cinco años emigró de República Dominicana a Puerto Rico y un año después a Miami, Florida, donde vivió hasta graduarse de Miami Beach Senior High School. Después de la secundaria se mudó con su familia a Nueva York en donde estudió música en el Bronx Community College. En Nueva York trabajó en una tienda de muebles, como también en el departamento de Medicare para el estado, y para un banco.

Después de vivir en Estados Unidos durante más de 20 años, regresó a República Dominicana.

En 1997, inició su carrera artística como solista e independiente grabando 2 canciones tituladas ‘El Nacu Nacu’ y ‘Con La Lengua Afuera’. En 2009 lanzó su primer álbum de estudio titulado El Malo a través de la discografía Allegro / Planet Records, que incluye los sencillos Loca Con Su Tiguere, Pa’ la Esquinita El Que Brilla Brilla, Rabiosa, entre otras. En ese mismo año también grabó un remix de Loca Con Su Tiguere con Voltio y Ñejo & Dálmata, y más tarde para el año 2010 compartió créditos en el sencillo de Pitbull I Know You Want Me como coautor de la canción.

A partir de 2010, volvió a colaborar con Pitbull en el remix de la canción Watagatapitusberry del álbum Armando. La canción contó con el productor de discos Lil Jon con Sensato del patio y Black Point.

En ese mismo año Shakira hizo una versión de su sencillo Loca, en el que también aparece rapeando. También aparece en la versión en español de la canción Rabiosa del álbum Sale el Sol.

Durante los años 2014-24 ‘El Cata’ lanzó 67 sencillos para el Sello Lula Records en colaboración con ‘Los Dueños Del Negocio’.

Cabe reseñar que ‘De Guaro En Guaro’ ya se encuentra disponible en YouTube y ha comenzado a sonar en los principales medios de comunicación del país, destacándose por su ritmo contagioso y letra alegre. ‘El Cata’ asegura que esta canción es una de sus favoritas, y promete convertirse en un himno bailable en las fiestas y celebraciones de la región.

Además de sus colaboraciones con Shakira, el artista dominicano ha trabajado con nombres de talla internacional como Drake, Gente de Zona, Yuri, Gloria Estefan, Elvis Crespo y Kat De Luna, entre otros.

Los seguidores pueden conocer más sobre sus próximos lanzamientos y presentaciones a través de sus redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube: @elcataratata