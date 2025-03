Muchas historias dolorosas se han conocido de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ durante esta segunda temporada.

Cada una ha estado cargada de mucho sentimiento y le ha sacado las lágrimas a más de un televidente. Una de las historias personales que se conoció en la casa fue la creadora de contenido ‘La abuela’, quien contó de su abandono.

Todos sus compañeros quedaron realmente conmovidos durante el relato de un episodio de su infancia. Confesó que cuando era apenas un bebé, sus padres biológicos la abandonaron en la calle.

“Me dejaron abandonada y alguien me recogió. Me encontraron, alguien pasó y escuchó como un ruido, me encontraron ahí tirada, quién sabe cuánto yo llevaba ahí, me llevaron para otro lado”, dijo.

Fue una situación que la afectó pues no pudo controlar las lágrimas durante su relato. “Nadie sabe lo que esconden las personas, todos me ven bien, loca, feliz, pero no saben todo lo que he pasado, hay cosas que no puedo contar”, habló.

Los comentarios de apoyo en la publicación no se hicieron esperar y los cibernautas escribieron que les parecía muy valiente de su parte, hablar esa situación tan difícil que pasó.