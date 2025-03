La actriz Millie Bobby Brown se manifestó a través de sus redes sociales y señaló que ha recibido comentarios negativos acerca de su apariencia.

Millie explicó que los usuarios se han encargado de decirle que se ve mayor para tener 21 años, por lo que la acusan de haberse hecho un envejecimiento prematuro.

“Quiero dedicar un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo. Algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, dijo en el video.

La protagonista de ‘Stranger Things’ empezó a recibir malos comentarios desde que hizo presencia en varios eventos y compartiera fotografías en sus redes sociales.

Además, los medios de comunicación como el diario ‘Daily Mail’ también se unió a esa campaña de desprestigio e hizo publicaciones como: “¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal? Que solo tiene 21 años, parece haber envejecido mucho más allá de su juventud”.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. En lugar de apoyarme, actúan como si se esperara que me quede congelada en el tiempo, como si todavía debería verme como lo hacía en la primera temporada de ‘Stranger Things’. Y como no lo hago, ahora soy un blanco de críticas”, aseveró.

Asimismo, declaró que los periodistas están pendiente de escribir sobre su apariencia física y no de otras cualidades. “El hecho de que los escritores adultos estén pasando su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis decisiones, es perturbador. Y el hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres lo hace aún peor”.

“Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece mucho más fácil derribarlas para obtener clics”, enfatizó.

Igualmente, expresó que no cambiaría su forma de vestir solo por las críticas. “Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de personas que no pueden manejar ver a una niña convertirse en mujer”.

“No me avergonzaré por cómo me veo, por cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido”, dijo.