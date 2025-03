El pasado viernes 28 de febrero se llevó a cabo la coronación de la reina del Carnaval de Barranquilla, Tatiana Angulo Fernández De Castro, y el rey Momo, Gabriel Marriaga, en una mágica noche en el estadio Romelio Martínez.

Los carnavaleros gozaron de una noche de música, folclor y disfrutaron de ‘Sinfonía del Carnaval’, el show de coronación, en el cual la reina se lució con diferentes cambios de vestuarios y puesta en escena.

Más de 400 danzantes amenizaron la tarima en donde por semanas practicaron bajo el mando de los directores artísticos, Mónica Lindo y Pedro Díaz.

Josefina Villarreal

Tatiana lució un vestido hecho por Alfredo Barraza, llamado ‘Latido Incandescente’, definido como la manifestación viva del corazón ardiente de la ciudad.

Igualmente, los asistentes, después de una coronación de ensueño, pudieron disfrutar de una cuota musical con artistas como la Nómina del Pin, Silvestre Dangond, Andy Montañez, Magic Juan y Maluma.

Precisamente, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, interpretó canciones de sus álbumes, que los carnavaleros pudieron corear a todo pulmón.

Además, el ‘Pretty Boy’ aprovechó la oportunidad de estar entre cientos de jóvenes para dejarles un mensaje.

“Quiero decirles, porque veo muchos jóvenes aquí. Veo demasiados pelaos, que están aquí acompañándonos. Yo, como desde hace uno o dos meses, vengo cambiando mucho mi forma de pensar. Quizá antes tenía una mente un poco banal y siempre pensaba en solo ser famoso”, inició diciendo el intérprete de ‘Borró cassette.

Luego, siguió describiendo de la nueva persona que se había convertido. “Ahora, las cosas han cambiado. El proceso ha cambiado y el mensaje ha cambiado para siempre. Quiero decirles a todos los jóvenes, que no se cansen de soñar, de luchar por sus sueños. Por más difíciles y por más lejanos que parezcan, nunca se cansen.

“Puede que suene aburridor lo que voy a decir, pero las redes sociales no sirven pa’ ni mier… No se comparen en el Instagram y en el TikTok; sean auténticos. No hay un valor más grande que ser auténtico en esta vida. No trabajen por los seguidores, no trabajen por la fama y no trabajen por el dinero. Trabajen por su propia felicidad Barranquilla, que es lo que importa.