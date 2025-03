La reina de la gaita ya tiene su homenaje. La magistral cartagenera Mayté Montero recibió el reconocimiento de la Noche de Tambó este viernes en la Plaza de la Paz.

A eso de las 10:30 de la noche la gaitera subió al escenario para recibir el ‘Tambó Dorado’, la estatuilla que se entrega a grandes baluartes del folclor y definitivamente Mayté es una de ellas.

Jhony Olivares Mayté Montero fue homenajeada en la Plaza de la Paz durante la Noche de Tambó.

Con una corte de gaiteros, cómo más si no, entre ellos el barranquillero Leang Manjarrés, conocido como Gaita Loop, hicieron el preámbulo de lo que era uno de los momentos más esperados de la noche, mientras ella cogió las maracas.

De manos del secretario de cultura, Juan Carlos Ospino, y del director de la Fundación Tambó, Lisandro Polo Rodríguez, la sensacional artista recibió el reconocimiento y el aplauso del público la arropó en un solo sentimiento.

“En nombre no solo de la Fundación Tambó, sino en nombre de Barranquilla, de la gente que ama el folclor, que defiende lo nuestro, estamos más que agradecidos por lo que has hecho por la música nuestra. Nos haces sentir orgullosos de haber nacido en el Caribe. No solo con Carlos, la maestra Totó, sino lo que has enseñado y esa humildad que te hace más grande. Te queremos entregar este sencillo homenaje. Con todo el cariño para ti”, indicó Lisandro Polo antes de darle la estatuilla.

Por su parte, Mayté Montero, con emoción latente expresó: “Barranquilla, gracias. Siento que estoy cargando un tambor en este momento. Estoy temblando, de emoción, de alegría, de amor. Ustedes me han dado tanto desde esa primera vez que vine con el maestro Carlos Franco, en Bellas Artes”.

Y añadió: “Maravilloso todo. Gracias. Amigos, que viva la cumbia, que viva Tambó, que viva el Carnaval de Barranquilla, que esta siga siendo una cita de amor. Con nuestras tradiciones. Yo vivo y recorro el mundo con todo eso y sí se puede. Apuéstenle a la tradición”.

Adicionalmente, el secretario de cultura, Juan Carlos Ospino, entregó un decreto en el que declararon a la cartagenera como hija de Barranquilla.

“Por medio del cual se otorga el reconocimiento a Mayté Montero por su significativo aporte a la música del carnaval. Para no leerlo, considerando que todos quieren bailar, vamos enseguida al decreto. Artículo 1. Exáltese la destacada trayectoria y su valioso aporte de Mayté Montero a la música y sonoridad del Carnaval de Barranquilla, así como su invaluable labor cultural y contribuciones a la identidad musical del Caribe colombiano. A lo largo de más de 30 años de vida musical. Entréguese al presente en la Noche de Tambó”, sostuvo.

Luego del reconocimiento, la cartagenera no aguantó las ganas y buscó su gaita para deleitar al público con sus notas y, además, con su melodiosa voz, dando un show magistral.

Además, antes de subirse a la tarima a recibir su premio, al son de ‘Rosa qué linda eres’, la célebre canción del maestro Magín Díaz, Mayté se levantó para bailar y demostrar que el folclor corre por sus venas.

Luego, cuando el Grupo Tambó interpretó Pa’ Mayté y la locura se desató en este céntrico lugar lleno de cultura y sabor.