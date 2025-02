A pocas horas de la gran fiesta, Tatiana Angulo Fernández De Castro, Reina del Carnaval de Barranquilla 2025, se prepara con emoción para la recta final de su reinado.

La Coronación, que se llevará a cabo este viernes, marca el inicio de cuatro días de alegría, tradición y mucho baile.

En conversación con EL HERALDO, la soberana nos cuenta cómo ha sido su preparación y lo que significa para ella representar la fiesta más importante de los barranquilleros.

La Coronación es el evento que marca el inicio oficial del Carnaval, y Tatiana lo tiene claro: la preparación ha sido intensa.

“El viernes de coronación ya está aquí”, dice con entusiasmo. Su agenda ha estado llena de ensayos y largas jornadas de práctica para ofrecer un espectáculo inolvidable.

“He estado preparándome noche y día, ensayando tres, dos horas, aprendiéndome todo”, cuenta la Reina, quien adelanta que el show estará a cargo de grandes nombres del Carnaval.

“La Coronación va a estar a cargo de Mónica Lindo, de Pedro Díaz. Increíble porque tienen muchísima experiencia en el Carnaval. Hemos estado hablando y será un homenaje a los músicos, los hacedores, que gracias a ellos, sin Carnaval, tenemos un ritmo en el que bailar”.

Los cuatro días de Carnaval: emoción a flor de piel

Tras la Coronación, llega la esperada Batalla de Flores en la Vía 40, donde Tatiana encabezará el desfile con su energía y carisma. “Ay, Dios mío, me da nostalgia cuando ya hablas de eso tan cerca”, dice entre risas y emoción. “Hoy pasé por la Vía 40 y vi ya todo el montaje de los palcos y de verdad que me heriste, porque uno ya lo vive todos los años y lo emociona, pero este año es diferente para mí”.

La Reina ya tiene todo listo para disfrutar cada jornada del Carnaval. “Ya tengo mis petróleos organizados, ya tengo a mi gente, a mi familia y los hacedores. Ya estamos todos ahí listos para gozarla bacano y demostrarle al mundo entero por qué en Barranquilla se baila”.

“El Carnaval me ha cambiado como persona”

Tatiana fue designada Reina el 6 de agosto de 2024, y desde entonces su vida ha dado un giro. “Creo que ya soy una persona totalmente diferente”, confiesa. “El Carnaval me ha ayudado mucho a crecer como persona, a valorar muchísimas cosas”.

Uno de los momentos que más la ha marcado ocurrió en una visita a la Isla de Banderas de la Cumbia Palma, en Bacaso. “Me encontré con un señor que me dice: ‘No, Reina, pero ve por favor que nuestro músico acaba de salir de la clínica en la casa de al lado y está triste porque no puede estar en la Isla de Banderas’”.

Tatiana no dudó en ir a visitarlo. “Cuando llegué, fue un momento muy emotivo porque el señor estaba en realidad muy afectado de no poder estar tocando en su Cumbia Palma el día de la Isla de Banderas. Eso me tocó demasiado el corazón, porque ese es el poder que uno tiene como embajadora de esta gran fiesta”.

Con la nostalgia de saber que su reinado está llegando a su fin, pero con el orgullo de haber vivido esta experiencia al máximo, Tatiana se prepara para disfrutar sus últimos días como la soberana del Carnaval. “Las labores sociales, llegar a esos puntos que uno no se imagina, lo que puede estar cambiando, en realidad toca el alma, toca la fibra y toca el corazón”.

La soberana estuvo en la inauguración de la KZ Old Parr, que está ubicada en el Cubo de Cristal y durante estos días tendrá diferentes eventos llenos de música y folclor con la presentación de grupos de millo, comparsas folclóricas, picos, DJs y artistas de primer nivel de distintos géneros como Lil Silvio y El Vega, Kinito, entre otros, creando una atmósfera que celebra la diversidad sonora y cultural del Carnaval.