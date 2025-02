El momento que Tatiana Angulo Fernández De Castro y Gabriel Marriaga Tejada han soñado durante décadas ha llegado. Esta noche, la ciudad será testigo de un nuevo capítulo mágico en la historia de la fiesta. Los embajadores del 2025 serán coronados, y seguirles el paso es ahora la misión de todo currambero.

El estadio Romelio Martínez se vestirá de gala nuevamente para la Coronación de los Reyes. El ‘cumbiambero de oro’ Gabriel Marriaga alzará su cetro, saludará al público y el goce comenzará.

Y Tati, la que creció en una manada de gorilas, sellará la gran escena en la que su antecesora, Melissa Cure Villa, ponga sobre su cabeza la corona denominada ‘Pasión de Carnaval’.

Desde este instante, la ciudad entra en su máxima expresión de fiesta. Es la cuenta regresiva para cuatro días de locura, tradición y goce sin medida, en los que Barranquilla se entrega por completo a la celebración, esa magia que corre por la sangre y que hace que el mundo entero se pregunte:

¿Qué es lo que tiene el Carnaval de Curramba?

Pura ‘Sinfonía de Carnaval’

Este año, el espectáculo de los reyes será toda una ‘Sinfonía del Carnaval’, compuesta por cinco momentos con sonoridades propias haciendo un recorrido musical desde el pasado hasta el presente de un carnaval lleno de danza, color y movimiento, como gran homenaje a los músicos, actores centrales de la fiesta cultural y patrimonial de los barranquilleros desde las 8:00 p. m.

El show cuenta con más de 400 danzantes y bailarines en escena, bajo la dirección de Mónica Lindo y Pedro Díaz. Este último le contó a EL HERALDO el origen detrás de esta puesta en escena.

“Como le estamos rindiendo homenaje a la música, la reina se convierte en una directora de orquesta y ella con el afán de que todo funcione más divino comienza en la búsqueda de esos instrumentos que le den más sabor, le den más alegría, le den más ritmo y que la pasión de todo este engranaje musical llegue a todo el mundo”, comentó.

En su búsqueda por restaurar la sinfonía perdida y devolverle el alma al gran pentagrama carnavalero, se sumerge en el pasado de una ciudad que se construyó con las nostalgias de músicas provenientes de todos los rincones del mundo y también de cada sonido de la flauta de millo, los tambores y las voces de los ancestros conformando finalmente la gran Sinfonía del Carnaval.

“En el pasado se encuentra con el merecumbé, con la música retro, con la verbena africana y la verbena criolla, pasa la parte que hace referencia a las trompetas, pasamos al mambo, a las congas, a las chancleteras de Cuba, a la salsa y al merengue de República Dominicana. También se consigue un instrumento fundamental para nuestra fiesta, y es uno de los que nos eriza la piel, que es la flauta de millo”.

A través de este instrumento, hay ritmos que se interpretan como la cumbia, la puya y el que le da vida a las farotas. Y a su vez se le rinde tributo al tambor, llamador alegre y la tambora. “Aquí se le da paso a nuestro legado africano, que hace ahí su aporte con las cantadoras, el bullerengue, mapalé, el congo. Todo esto se hace en cuatro escenas, y la última es carnavalera, donde salen los disfraces más representativos de nuestra fiesta, y se unen los grupos con temas musicales carnavaleros”, contó Díaz.

Anhelando el gran momento

Días llenos de ansiedad son los que ha vivido la reina Tatiana, quien ya sueña con bailar con jóvenes de 16 grupos folclóricos, entre escuelas, academias y hacedores del Carnaval, además de colectivos de tradicionales disfraces. También las cantadoras Lina Babilonia, Lourdes Acosta, La Carmen, Natalia Cañizares y los cantadores Ángel León y Julio César Domínguez.

“Estoy llena de ansias, de nervios, pero feliz, estoy lista para ponerme esa corona. Sueño con el momento y todavía no me lo creo que ya hoy en la noche, Dios mediante, estarán diciendo: ‘Barranquilla, aquí está tu reina’, y ya quiero estar ahí, que me estén coronando”.

Posterior al show, amenizarán la velada Silvestre Dangond, Maluma, Andy Montañez, La Nómina del Pin y Magic Juan.

El Mambacazo, por primera vez en coronación

Hablar de El Mambacazo es hablar de tradición, de raíces y de carnaval. Esta cumbiamba, con cuatro décadas de historia, participará por primera vez en un show de coronación y la alegría de sus integrantes no se apaga.

Uno de los líderes de la cumbiamba, Héctor Camargo, expresó que el proceso de formación ha sido constante, especialmente con los jóvenes del barrio San Roque, quienes han encontrado en este espacio una manera de conectar con sus raíces y mantener viva la cultura de la ciudad. “Es muy gratificante para mí y para todos nuestros integrantes poder mostrar el trabajo que hemos venido desarrollando. Estamos felices de demostrar que la cumbiamba sigue firme en su misión de preservar nuestras tradiciones y manifestaciones culturales”.

La agrupación hará su entrada momentos antes de la coronación del rey Momo, Gabriel Marriaga, instante en el que se le estará haciendo homenaje a la flauta de millo. “Han sido meses duros de trabajo en los que nos hemos estado preparando.

Durante el Fin de Semana de Tradición dimos lo mejor de nosotros y recibimos la invitación de Mónica Lindo y Pedro Díaz para hacer parte de esta gran noche y eso nos facilita nuestro objetivo que es mostrar que hacemos cumbia tradicional”. La cumbiamba espera reflejar toda la pasión que sienten al bailar este ritmo madre del país, así que suene su majestad.