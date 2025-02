La cantante estadounidense Roberta Flack falleció a los 88 años tras varios años de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Yeison Jiménez, exparticipante de ‘Yo me llamo’, habló de su pelea con Amparo Grisales: “ya estuvo bueno”

Hassam reveló que enfrenta una nueva complicación en su salud: “Derrotando la artrosis”

Aprenda a preparar patacones como tacos mexicanos y rellena con carne, pollo y hogao

Su publicista fue quien confirmó la noticia, quien señaló que la artista murió rodeada de su familia. Fue ganadora del Grammy y fue conocida por canciones como “Killing Me Softly With His Song” y “The First Time I Ever Saw Your Face”.

RIP Roberta Flack (1937–2025)🙏🕊💜

The legendary Roberta Flack, whose soulful voice and timeless music touched generations. Born in North Carolina, she rose to fame with hits like The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song, and Feel Like Makin’ Love.… pic.twitter.com/QvR05EJDXW — A'ja Smith (@AjaSmith_) February 24, 2025

El músico de jazz Les McCann, en los años 60 descubrió el talento de Flack y quedó impresionado por su capacidad vocal y su destreza al piano.

“Su voz tocó, golpeó, atrapó y pateó todas las emociones que he conocido”, dijo en una entrevista sobre la artista. Su éxito llegó cuando su canción The First Time I Ever Saw Your Face” formó parte de la banda sonora de la película Play Misty for Me, en 1971.

Paquita la del Barrio dedicó verso que compuso a Shakira cuando se divorció

Ese sencillo se convirtió en un éxito, alcanzando el primer lugar en las listas de Estados Unidos en 1972. Ganó también el premio al Récord del Año por segunda vez consecutiva, esta vez con “Killing Me Softly With His Song”.

So sad to hear of Roberta Flack’s passing. One of the great soul singers of all time. Rest well, Ms. Flack. Your legacy lives on!!! pic.twitter.com/0llBa6VXID — Jennifer Hudson (@IAMJHUD) February 24, 2025

¿Quién fue Roberta Flack?

La artista nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, en 1937, creció en Arlington, Virginia, con una familia de músicos.

A los 15 años obtuvo una beca completa en la Universidad de Howard, donde estudió para ser pianista clásica. Además, fue una figura clave en el movimiento por los derechos civiles.

Shakibecca, la doble de Shakira llegó a Barranquilla lista para los históricos conciertos

Tenía vínculos con líderes como el reverendo Jesse Jackson y la activista Angela Davis, a quien visitó en prisión cuando enfrentó un juicio del que luego sería absuelta.

Los seguidores de Roberta recibieron una fuerte noticia cuando en 2022 informó que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le impedía seguir cantando.