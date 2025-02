El comediante Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, reveló que enfrenta nuevamente una complicación con su salud.

Gómez Parra ya había sido diagnosticado con mieloma múltiple hace seis años y había hecho todo su tratamiento. Sin embargo, ahora manifestó que está sufriendo de una artrosis ‘post-quimio’

“Derrotando la artrosis post-quimio”, dijo en un mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram. En el 2019, el comediante informó que tenía mieloma múltiple.

¿Qué es el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple, un tipo de cáncer de las células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario.

La Organización Mundial de la Salud reveló que en 2019, alrededor de 528 millones de personas en todo el mundo tenían artrosis. Lo que representa un aumento del 113% desde 1990. Alrededor del 73% de las personas que la padecen son mayores de 55 años, y el 60% son mujeres.

Por eso, Hassam desde ese momento ha compartido su proceso de tratamiento, pero al parecer luego de tantos años, la quimioterapia hizo su efecto y le causó una enfermedad degenerativa.

Esta enfermedad le causa dolor, hinchazón, rigidez, y la capacidad de las persona para desplazarse sin limitaciones.

Además, de su enfermedad Hassam también pasó por el divorcio con Tatiana Orozco, su pareja por 19 años, y madre de sus dos hijas.

“Creo que fue la experiencia más negra, oscura e iba a tirar mi carrera a la borda, me iba a retirar, me iba a dedicar a otra cosa. Fue más fuerte estar en ese luto emocional del divorcio que cuando me dijeron que estaba enfermo de cáncer porque tú puedes luchar contra el dolor físico o lo puedes calmar con algún acetaminofén o qué sé yo, pero el dolor espiritual no se calma, sino con fe, con risas y la comedia me tiene aquí gracias a Dios, la comedia es lo que me ha ayudado a llevar toda esta realidad”, indicó Hassam en el programa Sinceramente Cris de la presentadora Cristina Estupiñán.