Paquita la del Barrio falleció el pasado 17 de febrero y dejó una gran tristeza en el mundo del espectáculo. Pero a propósito de la gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ de Shakira, los fans recordaron cuando la mexicana habló con ella en el momento de su divorcio.

Las dos tuvieron la oportunidad de verse en un video en la cual compartieron un emotivo momento y compartieron maneras de pensar. La intérprete del clásico Rata de dos patas le cantó un verso a la barranquillera de su éxito ‘Las rodilleras’, cuando se divorció de Gerard Piqué.

“Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar”, es parte del tema de Paquita que publicó en 2004.

Cuando la ‘Loba’ escuchó a Paquita cantar no pudo contener la emoción y rompió en llanto ante las palabras de solidaridad que le dedicó su colega.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”, le dijo a la barranquillera.

En ese momento Shakira le agradeció la solidaridad de la mexicana con su situación sentimental y la ruptura con el exfutbolista español.

“Ay, no, esto es para mí de los honores más grandes de toda mi carrera y de mi vida. Realmente me siento representada en esta mujer que sabe de lo que habla. Gracias por ayudar a empoderar mujeres”, dijo Shakira.

Y es que la artista mexicana que murió a los 77 años dejó un legado importante en la música de despecho.