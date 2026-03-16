El cantante Kim Taehyung, integrante del grupo de K-pop BTS, ha generado gran revolución en redes sociales tras abrir una nueva cuenta en TikTok.

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El artista creó su perfil el pasado viernes 13 de marzo con el nombre de usuario @tete_kimv y, en apenas tres días, superó los 4 millones de seguidores, incluso sin haber publicado ningún contenido hasta el momento.

El rápido crecimiento de la cuenta refleja el enorme apoyo del ARMY, como se conoce a la base de fans del grupo en todo el mundo.

Captura de pantalla Cuenta de V en Tiktok

Tras la apertura del perfil, algunos de sus compañeros de banda comenzaron a seguirlo en la plataforma, entre ellos J‑Hope y Jungkook.

La noticia se difundió rápidamente entre los seguidores del grupo, quienes han estado atentos a cualquier movimiento de los integrantes en redes sociales, especialmente después del periodo en el que varios miembros cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS prepara su regreso con un nuevo álbum

Mientras tanto, BTS se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum titulado Arirang, previsto para el 20 de marzo.

Este proyecto marcaría el regreso musical del grupo tras cuatro años desde la publicación de Proof, el último trabajo discográfico lanzado por la banda.

Como parte de las actividades relacionadas con el nuevo álbum, el grupo planea ofrecer un concierto especial en la Plaza Gwanghwamun, ubicada en Seúl.

El espectáculo será transmitido en directo a través de Netflix el 21 de marzo, permitiendo que los seguidores de distintas partes del mundo puedan seguir el evento.

El nuevo trabajo discográfico incluirá 14 canciones.