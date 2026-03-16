La noche más importante del cine volvió a brillar en Dolby Theatre, escenario donde se celebró la edición número 98 de los Premios Oscar.
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La gala reunió a figuras destacadas de la industria cinematográfica internacional en un evento lleno de glamour, actuaciones musicales y momentos inolvidables.
Antes de conocer a los ganadores, como es tradición, todas las miradas se concentraron en la alfombra roja. Actores, directores y celebridades desfilaron con diseños de reconocidas casas de moda, convirtiendo el evento en una auténtica pasarela que marca tendencias cada año.
La ceremonia estuvo conducida nuevamente por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repitió como anfitrión del espectáculo.
El glamour continuó en el after-party de Vanity Fair
Tras la entrega de las estatuillas, muchas celebridades se dirigieron a la tradicional fiesta organizada por Vanity Fair, un evento que cada año reúne a estrellas que buscan celebrar la gran noche del cine en un ambiente más relajado.
En esta segunda alfombra roja se pudieron ver propuestas mucho más atrevidas y arriesgadas. Algunas figuras optaron por seguir las tendencias vistas en las semanas de la moda, mientras que otras apostaron por estilos más llamativos.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue el de Emilie Livingston, quien, a sus 43 años, posó con un body negro cubierto de pedrería y corte de pierna extremadamente alto. La pieza, firmada por ERL Artisanal, destacó por su estilo provocador.
Por su parte, la modelo y actriz Cara Delevingne apostó por un vestido con transparencias diseñado por Thom Browne que simulaba la anatomía masculina. El look se completó con botas estilo cowboy, dando un toque original a su aparición.
Las estrellas mejor vestidas de la noche
Entre los looks más comentados de la gala destacaron varias figuras del cine internacional que deslumbraron con elegancia y estilo:
- Renate Reinsve, con diseño de Louis Vuitton.
- Jessie Buckley, vestida de Chanel.
- Kate Hudson, con un diseño de Giorgio Armani Privé de la colección primavera-verano 2026.
- Emma Stone, con Louis Vuitton.
- Anne Hathaway, con un vestido de Valentino.
- Gwyneth Paltrow, también con un diseño de Giorgio Armani Privé.
- Kirsten Dunst, quien destacó con un estilo elegante.
- Leonardo DiCaprio, con traje de Dior Homme.
- Adrien Brody.
- Nicole Kidman, vestida de Chanel.
- Demi Moore.
- Elle Fanning, con Givenchy y joyas de Cartier.
- Zoe Saldaña.