La noche más importante del cine volvió a brillar en Dolby Theatre, escenario donde se celebró la edición número 98 de los Premios Oscar.

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La gala reunió a figuras destacadas de la industria cinematográfica internacional en un evento lleno de glamour, actuaciones musicales y momentos inolvidables.

Antes de conocer a los ganadores, como es tradición, todas las miradas se concentraron en la alfombra roja. Actores, directores y celebridades desfilaron con diseños de reconocidas casas de moda, convirtiendo el evento en una auténtica pasarela que marca tendencias cada año.

NINA PROMMER/EFE Lisa Love llega a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026

La ceremonia estuvo conducida nuevamente por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repitió como anfitrión del espectáculo.

El glamour continuó en el after-party de Vanity Fair

Tras la entrega de las estatuillas, muchas celebridades se dirigieron a la tradicional fiesta organizada por Vanity Fair, un evento que cada año reúne a estrellas que buscan celebrar la gran noche del cine en un ambiente más relajado.

En esta segunda alfombra roja se pudieron ver propuestas mucho más atrevidas y arriesgadas. Algunas figuras optaron por seguir las tendencias vistas en las semanas de la moda, mientras que otras apostaron por estilos más llamativos.

Pedro Pascal photographed at the 98th Annual Oscars. 📷 pic.twitter.com/1eRSNhlYoH — Film Crave (@_filmcrave) March 15, 2026

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el de Emilie Livingston, quien, a sus 43 años, posó con un body negro cubierto de pedrería y corte de pierna extremadamente alto. La pieza, firmada por ERL Artisanal, destacó por su estilo provocador.

Uhhh Jeff Goldblum and Emilie Livingston at the Vanity Fair #Oscars party https://t.co/TDNpByJGC2 — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) March 16, 2026

Por su parte, la modelo y actriz Cara Delevingne apostó por un vestido con transparencias diseñado por Thom Browne que simulaba la anatomía masculina. El look se completó con botas estilo cowboy, dando un toque original a su aparición.

Cara Delevingne has arrived to the Vanity Fair #Oscars after-party ✨ pic.twitter.com/oDOhmssob3 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 16, 2026

Las estrellas mejor vestidas de la noche

Entre los looks más comentados de la gala destacaron varias figuras del cine internacional que deslumbraron con elegancia y estilo:

Renate Reinsve, con diseño de Louis Vuitton.

Renate Reinsve hits the #VFOscars carpet pic.twitter.com/65cCeuvz9j — The Hollywood Reporter (@THR) March 16, 2026

Jessie Buckley, vestida de Chanel.

Jessie Buckley on stage after winning Best Actress at the #Oscars 📷 pic.twitter.com/kUvTYWOqFY — Film Crave (@_filmcrave) March 16, 2026

Kate Hudson, con un diseño de Giorgio Armani Privé de la colección primavera-verano 2026.

Emma Stone, con Louis Vuitton.

Emma Stone photographed at the 98th Annual Oscars. 📷 pic.twitter.com/CMpibgEjLD — Film Crave (@_filmcrave) March 15, 2026

Anne Hathaway, con un vestido de Valentino.

Anne Hathaway photographed at the 98th Annual Oscars. 📷 pic.twitter.com/bzWFrvCOdN — Film Crave (@_filmcrave) March 15, 2026

Gwyneth Paltrow, también con un diseño de Giorgio Armani Privé.

Gwyneth Paltrow and Chase Infiniti speak onstage during the 98th #Oscars. pic.twitter.com/Vwj4MaPLek — GoldenSeries (@series_golden) March 16, 2026

Kirsten Dunst, quien destacó con un estilo elegante.

Leonardo DiCaprio, con traje de Dior Homme.

Leonardo DiCaprio was spotted making his way down the 2026 Oscars red carpet. ✨ 📸: REUTERS pic.twitter.com/gtcu2nb2nI — Page Six (@PageSix) March 15, 2026

Adrien Brody.

Nicole Kidman, vestida de Chanel.

Nicole Kidman attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/Ko5Nni0Ca9 — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Demi Moore.

Demi Moore attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/YsOIO5ttnz — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Elle Fanning, con Givenchy y joyas de Cartier.

Elle and Dakota Fanning pose together at the Vanity Fair #Oscar party pic.twitter.com/OhfLB9slHb — Variety (@Variety) March 16, 2026

Zoe Saldaña.