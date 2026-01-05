El Canal RCN continúa revelando nombres que prometen marcar una dinámica explosiva de la nueva temporada de La casa de los famosos.

Este lunes 5 de enero confirmó la participación de Sara Uribe, una de las figuras más reconocidas y polémicas de la televisión colombiana.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes oficiales del reality, donde la presentadora y modelo dejó clara su postura frente al reto de convivir bajo cámaras las 24 horas.

Uribe aseguró que llega con total seguridad y sin temor a las críticas. En el clip, Sara Uribe explicó que aceptó la invitación porque tiene claros sus objetivos dentro del programa. “Estoy completamente segura de lo que vengo a hacer en La casa de los famosos. No me importa el qué dirán de mí”, afirmó.

La también influenciadora fue enfática al señalar que no tolerará situaciones que considere injustas o que atenten contra su dignidad, un mensaje que anticipa posibles tensiones con otros participantes del formato de convivencia.

Asimismo, Uribe advirtió que no guardará silencio cuando no esté de acuerdo con algo. “Estoy lista para sentarme a hablar y dar mi punto de vista. No todo el mundo está preparado para estas conversaciones”.

Además, Sara reconoció que La casa de los famosos es un juego y que, como tal, habrá estrategias. Aseguró que, cuando sea necesario, tomará decisiones calculadas, aunque intentará mantener un trato cordial con sus compañeros.

¿Quién es Sara Uribe?

Sara Uribe alcanzó la fama tras su participación en Protagonistas de novela, donde su personalidad directa la convirtió en una de las concursantes más recordadas. Desde entonces, ha construido una carrera como presentadora, modelo e influenciadora, manteniéndose vigente tanto en televisión como en redes sociales.

Redes sociales Sara Uribe en Protagonistas de novela

Su vida personal y profesional ha estado frecuentemente en el foco mediático, pues estuvo relacionada sentimentalmente con el exfutbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo en común.

Los televidentes esperan el estreno del reality el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m., por el Canal RCN.