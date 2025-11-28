La creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar la historia detrás de su participación como actriz de voz en la película Zootopia 2.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, titulado “Story time de cómo conseguí hacer el doblaje en Zootopia 2. Los sueños sí se cumplen, siempre y cuando trabajes por ellos”, la influenciadora compartió detalles del proceso.

Luisa explicó que la oportunidad llegó de forma inesperada cuando fue convocada a un casting para la nueva entrega de la exitosa película animada. A pesar de que no estaba buscando proyectos de actuación de voz, decidió enfrentarse al reto con “preparación y disciplina”.

Detalló que al principio no había visto el correo que le había enviado el productor de Disney para el casting, y fue Pipe Bueno, su pareja, quien le señaló que lo habían llamado para decirle que fue seleccionada para el proceso.

“Yo rápidamente ingresé al correo y efectivamente estaba la invitación al casting. Ya eran las últimas horas para aceptar”, contó.

Después de varias pruebas y ajustes en su interpretación, finalmente fue seleccionada para darle vida a la capitana Hoggbottom, un logro que describió como un sueño cumplido gracias a la constancia.

“Duraron días para avisarme que sí había quedado y pensé que no quedé. Pero, finalmente me llamaron y me seguí preparando para dar lo mejor”, expresó.

@luisafernandaw Luisa W aterriza en Zootopia junto a la Capitana Hoggbottom, quien como ella, no duda en perseguir lo que quiere. No te la pierdas en Zootopia2, el 27 de noviembre solo en cines. ♥️ ♬ sonido original - luisafernandaw

Asimismo, Luisa aprovechó el espacio para motivar a su audiencia, resaltando que perseguir los sueños requiere dedicación, esfuerzo y confianza en el proceso, sin importar cuán inesperada sea la oportunidad.

Para finalizar invitó a todos los colombianos a ver la película y apoyarla a ella y la cantante Shakira, quien también participa en esta cinta.

“Mi niña interior estaba contenta. Estoy feliz de estar en una película tan maravillosa”, dijo.