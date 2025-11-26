Después de casi diez años marcando tendencia, Stranger Things se prepara para despedirse. La serie insignia de Netflix lanzará este miércoles los primeros episodios de su quinta y última temporada, una entrega que promete cerrar definitivamente la batalla entre Hawkins y el inquietante Mundo del Revés.

Por eso, esta vez le recordaremos las pasadas temporadas y así esté al tanto cuando inicie a ver la nueva. Cuando la serie debutó en 2016, Netflix apenas exploraba la producción original. Sin embargo, la mezcla de nostalgia ochentera, aventura juvenil y terror sobrenatural la convirtió rápidamente en un éxito masivo.

Los hermanos Duffer, entonces desconocidos, dieron vida a una trama que capturó a millones de fanáticos alrededor del mundo.

El reparto de Stranger Things



La historia ha evolucionado desde un misterio local en 1983 hasta una guerra abierta contra criaturas extradimensionales. Para 1987, año en que inicia la temporada final, Hawkins enfrenta cicatrices profundas tras múltiples muertes, desapariciones y un supuesto “terremoto” que en realidad corresponde a una ruptura entre dimensiones.

El Mundo del Revés, una versión oscura y distorsionada de Hawkins, se ha convertido en el epicentro del conflicto, alimentado por los experimentos del Laboratorio Nacional y los poderes de Once, la figura clave de toda la narrativa.

Once (Millie Bobby Brown), una de varias niñas sometidas a experimentos psicoquinéticos, accidentalmente abrió las primeras brechas hacia esta dimensión. Su conexión con el inframundo la ha convertido tanto en arma como en objetivo de los monstruos que allí habitan.

El antagonista principal es Vecna, antes conocido como Henry Creel o “Uno”, el primer niño de prueba del laboratorio. Su transformación en un ente demoníaco lo consolidó como el enemigo más peligroso de la saga.

Mike, Dustin, Lucas y Will dieron inicio a la aventura buscando a su amigo desaparecido, sin imaginar que se convertirían en la primera línea de defensa contra el mal. Con el tiempo se les unieron Max, Nancy, Steve, Jonathan y Robin, todos marcados por pérdidas, romances y sacrificios.

La temporada cuatro dejó heridas profundas: la muerte temporal de Max, el resurgimiento de Vecna y la expansión de las grietas entre mundos que ahora amenazan con consumir Hawkins.

Los enfrentamientos no solo provienen del Más Allá. El gobierno estadounidense, científicos ambiciosos y hasta agentes soviéticos han influido en el caos. Joyce, Hopper y Murray siguen siendo los adultos que más entienden la gravedad de la situación y que ahora deberán unirse al equipo juvenil para el enfrentamiento final.

Los últimos episodios prometen resolver el destino de Hawkins y cerrar el ciclo de Once y Vecna. Años de misterios, sacrificios y amenazas se condensarán en una batalla definitiva que marcará el fin de una era para Netflix.