El cantante barranquillero Beéle inició con éxito sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su ‘Frente al Mar Tour’.

El pasado 14 de noviembre, Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, dio inicio a una serie de seis presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá. Con tan solo 23 años, el artista sigue consolidándose como una de las figuras colombianas más destacadas del momento.

Su más reciente álbum, ‘Borondo’, ha impulsado aún más su carrera, llenando escenarios y posicionándolo como uno de los talentos más prometedores del género urbano.

Instagram alejandrocharch Beéle con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char en el Movistar Arena de Bogotá

Más de 14 mil asistentes en el primer concierto de Beéle en el Movistar Arena de Bogotá

La apertura de su concierto reunió a más de 14 mil asistentes, quienes vibraron desde el momento en que Beéle subió al escenario.

“Es un placer para mí estar en Bogotá, en la ciudad que me abrió las puertas; de Barranquilla me vine directo a Bogotá a cumplir mi sueño”, expresó emocionado el cantante ante el público.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la aparición inesperada del puertorriqueño Ozuna. Beéle lo presentó con emoción: “Yo quiero que el Movistar se caiga con el oso”, dijo entre gritos del público.

El alcalde Char quiere a Beéle en el Carnaval de Barranquilla

Otro de los momentos virales de la noche fue el encuentro de Beéle con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien compartió un video disfrutando backstage con el artista.

Beéle detiene su concierto en la tercera fecha del Movistar Arena para ayudar a un fan pic.twitter.com/HHa8pAlVlb — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 17, 2025

“Estoy con el número 1”, dijo el mandatario, a lo que Beéle respondió: “Estoy con el número 1 de Barranquilla también”. Entre abrazos y risas, Char aprovechó para lanzar una invitación directa: “Papi, tienes que ir al Carnaval. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde firmo?”.

Sin dudarlo, Beéle contestó: “Vamos; avísale a la gente ya mismo, y lo hacemos. Alright, alright”.

Las redes reaccionaron de inmediato y los comentarios no se hicieron esperar: “Te esperooo en mi Carnaval”, “Te esperamos en el Carnaval 2026”, “El que no vea a Beéle en Barranquilla, que se ponga gafasssss!”.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte del artista ni de la Alcaldía, el entusiasmo mostrado entre ambas partes sugiere un fuerte interés en que Beéle haga parte del Carnaval de Barranquilla, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2003.