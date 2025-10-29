El carismático cantante colombiano JuanJo Meza, heredero del inconfundible legado musical de Lisandro Meza, presenta su más reciente sencillo titulado “Huepa Huepa”, una canción vibrante, divertida y llena de alegría que promete poner a bailar a todos los hogares latinoamericanos..

Lea aquí: Ella es Laura Gallego, la candidata que renunció al CNB tras polémica por hablar de “dar bala” a Petro y Quintero

Con el estilo inconfundible que caracteriza a la dinastía Meza, “Huepa Huepa” es una pieza que combina el ritmo sabanero y andino; además con el toque moderno y el sabor propio de JuanJo, logrando una mezcla irresistible de tradición y frescura.

Con su característico estilo alegre y su poderosa presencia escénica, JuanJo Meza continúa consolidando su nombre dentro de la nueva generación de artistas que mantienen viva la esencia de la cumbia, pero con un toque actual, fresco y universal.

“Huepa Huepa” es una invitación a disfrutar, a celebrar la vida y a no dejar que se apague la fiesta — porque como dice su eslogan, “Con JuanJo Meza, la alegría no se detiene”.

“Esta canción es muy alegre y divertida, especial para la época. Además de haber lanzado recientemente las canciones “Mosaico Rock”, “Cumbia JuanJo”, “Cumbia Latinoamericana” y “La Cumbia De Los Locos”, ahora les traigo este tema jocoso, poniéndole mi propio sabor”, expresó JuanJo Meza emocionado por el lanzamiento.

El tema es composición del reconocido Hugo Ortega, compositor de Ipiales, Nariño, autor de clásicos inmortalizados por Lisandro Meza como “Trompo Sarandengue” y “Encaleñao”, entre otros. Con este nuevo lanzamiento, JuanJo graba por tercera vez una obra de Ortega, tras sus éxitos “Uy Uy Uy” y recientemente “Cumbia Latinoamericana”.

“Con este nuevo lanzamiento quiero seguir llevando alegría a los seguidores de mi padre y de la música tropical; como él los tenía acostumbrados. Estoy muy contento con el resultado y espero que sea motivo de mucha alegría y gozadera en cada hogar que suene este tema”, añadió JuanJo.

Le puede interesar: Adriane Galisteu revela su historia con Ayrton Senna en el nuevo documental de HBO Max

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y se perfila como uno de los lanzamientos más alegres del año.

Con este nuevo éxito, JuanJo Meza reafirma su compromiso de llevar su música a nuevos escenarios internacionales, manteniendo viva la herencia de su padre.