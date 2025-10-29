Más de 30 años han pasado desde que el fenomenal piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, falleciera tras un accidente de carrera durante el Gran Premio de San Marino en Ímola. Desde entonces muchas historias se han contado, pero hasta ahora, Adriane Galisteu, su último amor, se anima a contar la suya.

Lea La obra cinematográfica de Quentin Tarantino será recopilada en una colección de libros

Es así como este miércoles HBO Max presenta el tráiler de su nueva producción Max Original, ‘Mi Ayrton, por Adriane Galisteu’. La serie documental consta de dos episodios de 45 minutos, que se estrenarán simultáneamente el 6 de noviembre en la plataforma de streaming.

Cada episodio revela detalles inéditos sobre la relación de la presentadora con el piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna en la década de 1990. De forma delicada y profunda, Galisteu ahonda en sus recuerdos al rememorar una historia que, hasta el día de hoy, despierta curiosidad en los medios y entre los aficionados.

Lleno de emoción, el tráiler prepara al público para las grandes revelaciones que se avecinan, esta vez desde la perspectiva de Adriane. Dirigida por João Wainer, la producción también incluye conmovedores testimonios de amigos y personalidades cercanas a la pareja en los últimos años de Senna.

Aquí De ‘Carrie’ a ‘X’, el Halloween se apodera de Mubi con una oda al terror

Entre los entrevistados se encuentran el expiloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi; Jacir Bergmann II, uno de los mejores amigos de Ayrton; Luiza Almeida Braga, esposa de Braguinha; Betise Assumpção, jefa de prensa del piloto; y el periodista Roberto Cabrini. Todos comparten anécdotas y recuerdos tras bambalinas que ofrecen al público nuevas perspectivas.

‘Mi Ayrton, por Adriane Galisteu’ es una producción de Magnífica Productions para Warner Bros. Discovery, dirigida por João Wainer. Por parte de WBD, Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti y Luciana Soligo son los productores ejecutivos. Por parte de Magnífica, Renata Galvão es la productora ejecutiva.

Además El vallenato Yull Núñez gana mejor largometraje internacional de cine de autor con ‘El silencio de los palafitos’