El cine del Caribe sigue moviéndose por el mundo. ‘El silencio de los palafitos’, ópera prima del actor vallenato Yull Núñez producida por Daylín Vega de la casa productora Cinequipos producciones, recibió el reconocimiento a Mejor largometraje internacional en el Festival de cine de Canarias, que se está llevando a cabo hasta el 29 de octubre.

Lea Quentin Tarantino protagonizará como actor ‘Only What We Carry’, de Jamie Adams

El Festival FICINDIE, se basa en dar a conocer la importancia y relevancia del cine independiente y de autor a nivel mundial, partiendo de la necesidad de contar con Canarias y en concreto con el municipio de San Cristóbal de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad y escenario natural e ideal para este tipo de historias, debido a sus características y estética.

Así como por la variedad de profesionales del sector audiovisual independiente que residen allí. El Festival está conformado por artistas, productoras y profesionales del cine indie, para darle valor y mostrar la importancia del mismo.

“El jurado quedó cautivado por la gran sensibilidad y el tema de los muertos olvidados del que habla la película. Es un tema actual, les llegó al alma la sensibilidad y el realismo mágico que subyace en el film y que está tratado de una manera delicada, sugerente y minuciosa. Es una película fantástica y casi por unanimidad estaban todos contentos con la película” afirma Rumen Justo, director del Festival.

Aquí Netflix anuncia ‘El futuro es nuestro’, miniserie distópica basada en la novela ‘The World Jones Made’

‘El Silencio de los Palafitos’ es una película de ficción que transcurre en Nueva Venecia, una población anfibia que vive en lo más recóndito de la ciénaga grande de Santa Marta en el caribe colombiano y narra la vida de los pobladores de este lugar, centrándose en la trágica cotidianidad de una joven pareja que allí vive.

Esta ópera prima del actor Yull Núñez (Los viajes del viento) y producida por Daylín Vega, sigue su recorrido como película seleccionada en el Festival Iberoamérica Film Festival de Miami (IAFFM) a realizarse del 17 al 23 de noviembre. Donde este equipo realizador de Cinequipos producciones ganó el año pasado el working progress premio con el que terminaron la post producción de El silencio de los palafitos.

Además La reina del Carnaval puso a rodar ‘El tour de la Michicleta’ y ya izó su primera bandera