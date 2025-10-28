Fuerza Negra fue la danza folclórica encargada de abrir la temporada de izadas de banderas del Carnaval de Barranquilla 2026, acto que fue encabezado por la reina Michelle Char Fernández en el marco de la iniciativa ‘Aquí suena el tour de la Michicleta’.

“El estar aquí en este lugar para mi tiene un significado muy especial, porque han sido muchos los momentos en los que ustedes me han contagiado de su energía, de su alegría y de esa fuerza negra que corre por sus venas. Además, quería que mi recorrido de izadas iniciará aquí. Donde este sueño empezó a tomar forma”, dijo la reina que fue recibida por el grupo y la comunidad al son de ritmos africanos el domingo pasado.

Esta es la primera vez que Fuerza Negra, dirigido por Nair Núñez, iza su bandera marcando un hito para el barrio Me Quejo que se vibró con esta nueva iniciativa, la cual busca que el Carnaval 2026 “suene en todos los barrios” de Barranquilla.

Cortesía

“Izar la bandera es despertar el alma del Carnaval. Es rendir tributo a un ritual ancestral que anuncia que nuestras danzas, comparsas y cumbiambas están listas para seguir preservando este legado, por eso desde ya les digo que estoy lista para ir a izar sus banderas, invítenme”, agregó Char Fernández durante el desarrollo del evento folclórico.

Pero la reina no estuvo sola, fue acompañada por el rey momo, Adolfo Maury, y los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, así como del director de Carnaval S.A.S., Juan José Jaramillo y reinas populares del sector.

La cumbiamba La Currambera también tuvo la fortuna de contar en uno de sus ensayos con ‘El tour de la Michicleta’. Michelle compartió con sus integrantes y vecinos del sector realizando un recorrido que finalizó en el barrio Kennedy donde el ‘Aquí suena’ contagió a la comunidad en medio de la música del tradicional picó, que le puso energía y mucho ritmo a la noche.

Cortesía

Este fin de semana, ‘Aquí suena Michelle con su Michicleta’ visitarán otros sectores de la ciudad junto al grupo Miche para compartir y contagiar desde ya a todos de la alegría del Carnaval 2026, que será del 14 al 17 de febrero.