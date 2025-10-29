Laura Gallego, abogada que fue elegida como representante del departamento de Antioquia en el Consurso Nacional de Belleza, se encuentra en el centro de la polémica tras hacerse virales unos videos en los que aparece entrevistando a los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Santiago Botero.

En uno de los fragmentos, la señorita Antioquia les plantea un escenario hipotético sobre “darle bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Ante la pregunta, De la Espriella respondió entre risas: “No, esos manes no valen ni una bala”.

Con Botero, la candidata insistió: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. El político respondió: “A Quintero”, a lo que Gallego replicó: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Los videos, ampliamente difundidos en redes, desataron críticas contra Laura Gallego por promover discursos de odio y banalizar la violencia política en el país.

Respuestas de Petro y Quintero

El jefe de Estado reaccionó a través de su cuenta de X (antes Twitter) al video de Laura Gallego con el aspirante presidencial Santiago Botero. “Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, escribió.

Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio. pic.twitter.com/euFF2s3YNf — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

Por su parte, Daniel Quintero, quien también aspira a la Presidencial de la República, señaló en la red social que en las palabras de Gallego “se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

Concurso Nacional de Belleza rechazó video de Laura Gallego

El Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado oficial en el que rechazó los pronunciamientos políticos de la candidata y recordó que las participantes deben abstenerse de involucrarse en temas de esa índole mientras representen a sus departamentos.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes, en política (...). Invitamos a todas las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades de esta naturaleza”, señaló la organización.

Además, la entidad reiteró su compromiso con la institucionalidad del país y con el respeto hacia todas las ideologías.

Instagram reinadocolombia Comunicado del Concurso Nacional de Belleza con el tema señorita Antioquia

Renuncia de Laura Gallego como señorita Antioquia

Tras la oleada de críticas que desataron sus videos y el pronunciamiento del CNB, Laura Gallego decidió renunciar a su candidatura al título de Señorita Colombia.

La joven expresó sus motivos en una extensa carta y afirmó que se va del certamen porque se niega a “permanecer callada”.

Instagram lauragallegosoliss Controversia por video de Miss Antioquia Laura Gallego contra Petro y Quintero

“Me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza”, señaló.

“Siempre he creído que las mujeres somos mucho más que una cara bonita o un vestido elegante. Las mujeres somos inteligencia, carácter, autenticidad y determinación. Una sociedad que pretende reducirnos al silencio por pensar diferente perpetúa la misma estructura de sometimiento que por décadas hemos combatido”.

Añadió que su nombre “se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”.

¿Quién es Laura Gallego?

La exparticipante del Concurso Nacional de Belleza tiene 27 años, es abogada, creadora de contenido en Instagram y cursa una Maestría en Administración de Empresas.

En entrevista con la emisora ‘Blu Radio’, Laura Gallego confirmó este miércoles que trabajó en la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, a quien expresa su admiración en redes sociales.