Unas pocas palabras publicadas en una cuenta anónima en Instagram desataron la furia del humorista barranquillero, Juanda Caribe, y que le han valido hasta amenazas de muerte, según ha denunciado en sus redes sociales.

Todo comenzó luego de que la cuenta @babaditosoficiall, dedicada a compartir “chismes” de celebridades y figuras de reconocimiento, publicara en una de sus historias una denuncia en contra del reconocido humorista. Aseguraban que Juanda “agredió física y verbalmente a su mujer”.

Además, aseguraban, sin mostrar pruebas de ello, que la agresión se dio “para evitar que se fuera (su pareja) de la casa con su hija”. “Ya tiene abierto un proceso en Fiscalía. Aún estoy en averiguaciones”, señalaban.

Como era de esperarse, la ‘denuncia’ tomó rápidamente trascendencia y llegó a oídos del barranquillero que muy molesto se fue lanza en ristre contra los administradores de la cuenta de Instagram que cuenta con más de 179 mil seguidores.

Instagram @babaditosoficiall La supuesta denuncia del portal @babaditosoficiall en contra del humorista.

“Jamás en mis 31 años de vida he tenido una sola escena violenta con una mujer. Fui criado por una mamá amorosa, unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer”, se defendió.

Agregó que esto lo está afectando pues a sus redes han llegado hostigamientos: “Me están llegando amenazas de muerte. Hago responsable a @babaditosoficiall de cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia y especialmente a mi hija”.

Esto llevó al también comunicador a ofrecer $20 millones de pesos por información que le permita identificar a la persona que está detrás del portal para denunciarlo penalmente por acoso cibernético, injuria y calumnia, según adelantó.

Precisó que esta no es la primera vez que esta cuenta en redes difunde especulaciones sobre su vida privada volviéndolo “ropa de trabajo”. “He callado en cada situación que ha inventado de mí, pero esta vez está tocando a mi familia y a mi hija. Situación que ni a esta persona ni a nadie se lo voy a permitir”.

Instagram @juandacaribeshow Tras la viralización de la 'denuncia', Juanda se pronunció desde sus redes sociales.

Por su parte, el portal, que se describe como “la mejor página de farándula criolla”, se defendió de las acusaciones de Juanda Caribe amparándose en el derecho a la libertad de prensa y expresión y anunciaron que interpondrán acciones legales.

“No se ha cometido ningún delito ni se ha realizado publicación alguna con fines de difamar, acosar o extorsionar, como afirma Juan David Muñoz. La información que circuló provino de mensajes anónimos recibidos en nuestra página”, manifestaron dejando claro que la supuesta denuncia no estaba soportada por evidencia documental.

“Rechazamos categóricamente los mensajes intimidatorios y las acusaciones infundadas que se están difundiendo y desplegando en redes sociales, los cuales podrían constituir delitos de injuria, calumnia, amenazas o constreñimiento (…) así como conductas asociadas a delitos informáticos”, añadieron.

Señalaron al humorista de “desplegar comportamientos contrarios a derecho” por lo que acudirán a la Fiscalía General de la Nación y el GAULA. “Estamos preparados para defendernos en las instancias judiciales”.