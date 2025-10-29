La comunidad científica internacional se prepara para un momento decisivo. En las próximas horas, el objeto interestelar 3I/ATLAS volverá a ser visible después de permanecer oculto tras el Sol durante su máxima aproximación a la estrella.

Hasta el 10 de octubre podrá ver la lluvia de estrellas dracónidas en el cielo

¿Por qué son tan importantes las estructuras metaorgánicas?

Nobel Física para Clarke, Devoret y Martinis por descubrimiento sobre fenómenos cuánticos

Su regreso permitirá esclarecer si es un fenómeno astronómico inusual o una estructura creada por otra inteligencia. Desde que fue detectado, este visitante del espacio profundo ha desconcertado a los expertos por su comportamiento errático y características químicas poco comunes.

La información que los observatorios capten en su reaparición será clave para definir su origen. El perihelio, el punto más cercano de su trayectoria al Sol, podría haber ofrecido al objeto la oportunidad perfecta para modificar su velocidad o dirección, si se tratara de un artefacto dotado de tecnología avanzada.

ATLAS/Universidad de Hawái/NASA La información que los observatorios capten en su reaparición será clave para definir su origen.

Por ello, astrónomos de varios continentes ajustan sus telescopios y radares para registrar la trayectoria con precisión máxima. “Un desvío sutil sería suficiente para activar todas las hipótesis tecnológicas”, han señalado investigadores involucrados en el monitoreo.

Si la trayectoria se mantiene exactamente como predicen los modelos gravitacionales, 3I/ATLAS sería catalogado como un visitante natural atípico. Pero cualquier maniobra no explicada por fuerzas conocidas encendería un debate científico.

ATLAS/Universidad de Hawái/NASA Esta animación muestra las observaciones del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025. El telescopio de sondeo ATLAS, financiado por la NASA en Chile, informó por primera vez que el cometa se originó en el espacio interestelar.

Y es que hay muchas razones que han hecho muchas especulaciones, como desprendimiento de material irregular, incompatible con los patrones de un cometa convencional.

También rastros químicos anómalos, como presencia de níquel sin hierro, algo que en la Tierra solo se asocia a procesos industriales avanzados y la sorprendente resistencia al calor solar, lo que sugiere una estructura extremadamente sólida, poco común en cuerpos helados procedentes del espacio interestelar.

3I/ATLAS Is Not Behind the Sun.

Astronomers were told the interstellar object would disappear behind the Sun during its Oct 29 perihelion. But new observations show that’s not true.



On Oct 25, the team recorded 3I/ATLAS visible beside the Sun — not hidden.

Position: RA 13h 38m… pic.twitter.com/cqRoIn8PGT — 3I/ATLAS (@3IAtlas_Anomaly) October 28, 2025

Laboratorios, agencias espaciales y centros de seguimiento ya trabajan bajo protocolos especiales. Cualquier señal, alteración o emisión inesperada se analizará en tiempo real. Millones de personas siguen minuto a minuto las actualizaciones de su recorrido, conscientes de que un hallazgo extraordinario podría cambiar la visión del cosmos.