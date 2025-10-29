Un video de 15 segundos bastó para que las ilusiones de Laura Gallego, hasta el martes pasado Señorita Antioquia, se vinieran al piso al renunciar al Concurso Nacional de Belleza luego de la polémica que suscitó por sus palabras en el breve clip.

La joven modelo se hizo viral a comienzos de esta semana por publicar un video en el que invita a la violencia política contra figuras como el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y el presidente Gustavo Petro. Sobre este último aseguró que había que darle “al menos un cachazo”.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

Pero ese no fue el único video difundido que la puso en el centro de la controversia, rápidamente salió otro registro audiovisual en el que se ve a Gallego junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, realizándole preguntas como: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”.

Las críticas de ciudadanos del común y del mismo Daniel Quintero y de Gustavo Petro así como del Concurso Nacional de Belleza que instó a sus concursantes a que se abstuvieran de compartir mensajes políticos, la presionaron para que renunciara a la competencia de belleza.

La modelo no se quedó callada y a través de una extensa carta dio las razones detrás de su renuncia a buscar la corona: “Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”.

Instagram @lauragallegosolis

Pero su larga misiva no le bastó, tras esto se pronunció a través de un video en el que, propio a su estilo, se fue lanza en ristre contra sus detractores: “Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación, corta pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”.

Indicó que llevar el título de Señorita Antioquia suponía guardar silencio algo a lo que no estaba dispuesta. “Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año, estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política, cuando es de lo que amo hablar. Restringir que las mujeres hablemos de política nos retrocede más de 70 años”.

Agregó que pese a que su anuncio como representante de su departamento le duró menos de 24 horas logró llevar el nombre de Antioquia en alto. “Y si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré, porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política. Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Yo soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”.