Un nuevo ataque sicarial en Bogotá dejó dos personas muertas este martes 28 de octubre en la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital. El hecho ocurrió en la calle 57 sur con carrera 87J, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon contra un ciudadano en plena vía pública.

La víctima, que aún no ha sido identificada oficialmente, murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En medio de la confusión, los agresores intentaron huir del sitio, pero fueron interceptados por una patrulla que se encontraba cerca.

Durante el operativo, los uniformados dispararon contra los presuntos responsables al percibir que estos también accionaban sus armas. Uno de los hombres resultó herido y posteriormente murió, mientras que una mujer, quien conducía la motocicleta y habría participado en el ataque, fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

La Policía informó que en el lugar fue incautada un arma de fuego y que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El crimen quedó registrado en video

Horas después del hecho, se conoció un video de cámara de seguridad que muestra el momento exacto del asesinato.

En las imágenes, divulgadas a través de diferentes redes sociales, se observa al sicario siguiendo a su víctima, disparándole varias veces y luego corriendo hacia la motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

La reacción de los policías fue inmediata: en cuestión de segundos aparecen en la escena y disparan contra el atacante, que cae al suelo mientras vecinos del sector buscan resguardarse del fuego cruzado.

Aquí el video:

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció tras el atentado que ya adelanta las investigaciones para establecer los móviles del ataque y confirmar si los implicados están relacionados con otros hechos de sicariato ocurridos recientemente en la ciudad.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona y pidieron a la comunidad colaborar con información que contribuya a esclarecer el caso.