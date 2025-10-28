Un nuevo hecho de violencia se registró este martes 28 de octubre en el sur de Bogotá. Dos personas murieron en medio de un ataque sicarial ocurrido en la calle 57 sur con carrera 87J, en la localidad de Bosa.

De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un ciudadano y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Minutos después del ataque, uniformados de la Policía que patrullaban la zona reaccionaron y emprendieron la persecución de los agresores.

En medio del intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes murió a causa de un disparo propinado por las autoridades.

Durante el operativo, una mujer que habría acompañado a los atacantes fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía. En tanto que la zona del ataque permaneció acordonada mientras se adelantaban las labores de inspección técnica y recolección de evidencias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los móviles del crimen y determinar si el hecho estaría relacionado con ajustes de cuentas u otras estructuras criminales que operan en el sector.