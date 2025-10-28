Las autoridades dieron detalles sobre la captura de El Viejo’, como lo conocían en los círculos criminales del Meta y los Llanos Orientales, pieza clave del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Simeón Pérez Marroquín fue finalmente capturado en la vereda Brisas del Güejar, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Viejo’ sería uno de los hombres de mayor rango dentro de la estructura criminal que planeó y ejecutó el atentado contra el exsenador.

Precisamente sobre esa estructura criminal, el recién nombrado director de la Policía Nacional, general William Rincón, reiteró que la “hipótesis más fuerte” apunta a que la Segunda Marquetalia fue la determinadora del magnicidio.

