Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’ y noveno capturado por su presunta vinculación en el magnicidio del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía durante una audiencia celebrada este martes 28 de octubre.

El señalado fue presentado ante un juez de control de garantías y procesado por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos, imputaciones que se rehusó a aceptar.

La Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento en su contra, argumentando que su libertad podría representar un riesgo para el avance de la investigación.

Así fue la captura de alias El Viejo

La aprehensión de ‘El Viejo’ se produjo el pasado lunes 27 de octubre en la vereda Brisas del Güejar, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con las autoridades, su ubicación fue posible gracias a meses de rastreo e interceptaciones que permitieron determinar que se ocultaba en una zona rural, protegido por redes locales del crimen organizado. Durante el procedimiento no se registraron enfrentamientos, y el capturado fue trasladado a Bogotá para ser judicializado.

“La investigación continúa”, afirmó el general William Rincón, director de la Policía Nacional, en su cuenta de X, al confirmar que la operación fue coordinada entre las tres instituciones.

En un trabajo coordinado con la @FiscaliaCol y la @FuerzaAereaCol, logramos en las últimas horas la captura de alias “El Viejo”, principal enlace con los determinadores del homicidio del extinto senador Miguel Uribe.



¿Cuál fue el papel de alias El Viejo en el crimen de Miguel Uribe?

Según informes de inteligencia, El Viejo ocupaba un cargo de alto rango dentro de la estructura que planeó y ejecutó el atentado contra el exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de julio de 2025 en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá.

La Dijín lo señala como un intermediario entre los determinadores del crimen y los sicarios encargados de perpetrarlo.

De hecho, habría tenido una posición jerárquica superior a la de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien hasta ahora era considerado el principal cabecilla del grupo criminal.

Estos son los capturados por el magnicidio de Miguel Uribe

Con la detención de ‘El Viejo’, ya son nueve las personas capturadas dentro del proceso judicial por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial. Entre los nombres ya revelados se encuentran:

Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco , quien conducía el vehículo en el que dos implicados le entregaron el arma al sicario minutos antes del ataque; se le concedió un preacuerdo y reconocimiento de su participación.

, quien conducía el vehículo en el que dos implicados le entregaron el arma al sicario minutos antes del ataque; se le concedió un y reconocimiento de su participación. Jhorman David Mora Silva , quien fue judicializado el 24 de octubre por haber contactado al sicario por videollamada y convencerlo de ejecutar el asesinato.

, quien fue judicializado el 24 de octubre por haber contactado al sicario por videollamada y convencerlo de ejecutar el asesinato. Katerine Andrea Martínez , alias Gabriela , identificada como una de las personas que entregó el arma al menor sicario.

, , identificada como una de las personas que entregó el arma al menor sicario. Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño , señalado como uno de los coordinadores clave en la estructura criminal.

, señalado como uno de los coordinadores clave en la estructura criminal. Harold Barragán Ovalle, imputado como el jefe directo del sicario que disparó y vinculado a llamadas que instruyeron el uso del arma.

Las autoridades continúan con la reserva sobre algunos de los involucrados, pues aún no se han hecho públicos todos los nombres.