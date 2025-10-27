La Policía Nacional capturó este lunes a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 julio, en el barrio Modelia de Bogotá.

“La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 junio, en el occidente de Bogotá”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Asimismo, el ente acusador señaló que Pérez Marroquín fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta).

Además, indicó que en las próximas horas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Cabe recordar que Uribe Turbay fue víctima de un ataque a bala en medio de un mitin político, en el parque El Golfito de la capital colombiana, y desde entonces permaneció internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde le realizaron varias intervenciones quirúrgicas para intentar salvar su vida, sin embargo falleció más de dos meses después, el 11 de agosto de 2025.

Por este magnicidio ya han sido capturados, hasta el momento, nueve personas, incluyendo a ‘El Viejo’.