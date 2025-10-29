Elon Musk con su compañía xAI presentó Grokipedia, una plataforma digital que reúne conocimiento generado por IA y que aspira a posicionarse como una nueva enciclopedia abierta en internet.

Los mejores videojuegos para vivir una noche de miedo en Halloween

Microsoft integra su asistente de IA ‘Copilot’ en Windows 11, con el que se puede hablar

Caída de la nube de Amazon causó fallos en webs y aplicaciones a nivel mundial

Desde su lanzamiento, ya ofrece más de 885.000 artículos al público. La herramienta utiliza el modelo de lenguaje Grok, el mismo que impulsa las funciones inteligentes en la red social X.

Su objetivo, según Musk, es proporcionar información sin sesgos y basada en datos procesados en tiempo real.

Grokipedia rips off directly from Wikipedia, word for word, formatting, structure, the whole thing. pic.twitter.com/HUVIgh5Swg — Dave Jones (@eevblog) October 28, 2025

¿Cómo funciona Grokipedia?

Por ahora, la plataforma opera en una fase inicial denominada Grokipedia 0.1. Cuenta con una interfaz sencilla basada en una barra de búsqueda central y artículos breves organizados por títulos y subtítulos. No hay imágenes ni elementos multimedia, y el contenido es generado y revisado automáticamente por IA.

Aunque no es posible que los usuarios editen la información, xAI anunció que más adelante añadirá funciones colaborativas para que la comunidad pueda participar en la construcción y actualización de los contenidos.

Note the difference between Wikipedia's first paragraph on George Floyd compared to the first paragraph from Grokipedia. The nuance and detail on Grokipedia is FAR superior to Wikipedia and is clearly not pushing any ideologies, unlike Wikipedia. Corrections like this are… pic.twitter.com/NoTnLq2pxe — Dillon Loomis (@DillonLoomis22) October 28, 2025

Uno de los aspectos clave es que Grokipedia es de código abierto, lo que permite a programadores e investigadores reutilizar su tecnología o integrarla en otros proyectos sin costo.

Musk ha defendido la propuesta como un espacio para democratizar el acceso a datos y fomentar nuevas aplicaciones de inteligencia artificial.

FRANCIS CHUNG /EFE xAI ha reutilizado parte de la información de Wikipedia, la enciclopedia más popular del mundo, amparada en la licencia Creative Commons BY-SA 4.0, que permite adaptar contenido siempre que se mantengan los créditos correspondientes.

Asimismo, xAI ha reutilizado parte de la información de Wikipedia, la enciclopedia más popular del mundo, amparada en la licencia Creative Commons BY-SA 4.0, que permite adaptar contenido siempre que se mantengan los créditos correspondientes.

¿Grokipedia es una amenaza para Wikipedia?

Desde la Fundación Wikimedia aseguran que Grokipedia no representa una amenaza para su proyecto. Para ellos, el éxito de Wikipedia se basa en su comunidad global de voluntarios, una dinámica que la nueva propuesta aún no posee.

¿Perdió el acceso a su cuenta de Google? Así podrá recuperarla fácilmente

Sin embargo, los cibernautas han inundado las redes sociales con mensajes de rechazo en contra de la plataforma digital, pues refieren que es una copia de Wikipedia y lo que quiere es controlar la información.