La creadora de contenido Karol Alcendra Tobinson, conocida como Karola, protagonizó un fuerte altercado en el reality dominicano’ La Casa de Alofoke’, generando un escándalo que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Video: domiciliario se cae a la tumba mientras entregaba flores en un sepelio

Aida Victoria reveló haber comprado una finca con Juan David Tejada: “Nunca escrituró mi parte”

Así puede conservar el cilantro fresco en la nevera por más tiempo

Durante una visita al programa, similar al formato de La casa de los famosos, la colombiana terminó en una discusión con la también influencer La Perversa, quien comenzó a insultarla con gritos. “Vienes desde Colombia para esto. Vete para tu país”.

En ese momento, otros participantes intervinieron para evitar que la situación se saliera de control; sin embargo, la tensión aumentó cuando La Perversa golpeó por la espalda a Karola, provocando aún más caos dentro de la casa.

X @KeylinAcosta La Perversa le pega a Karola en La casa de Alofoke

Como es un formato en vivo, el público no tardó en reaccionar. En plataformas como X, TikTok e Instagram, usuarios exigieron sanciones inmediatas, pues estaba haciendo comentarios xenófobos y hubo violencia física.

Para muchos cibernautas, los insultos y el golpe no pueden quedar impunes dentro del programa. Más tarde, La Perversa publicó un video disculpándose: “Me disculpo con Karola y con la casa… me dejé llevar por el impulso. Tuve celos”.

¿Pero Karola le pasó por el lado a la Perversa y ella esperó a que Karola estuviera de espaldas para poder darle? Eso no es de una mujer de calle. #LaCasaDeAlofoke2



Karola 10



La Perversa 0 pic.twitter.com/RKnoTD37d7 — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) October 27, 2025

No obstante, los internautas cuestionaron su sinceridad, ya que apareció entre risas, restándole seriedad a su mensaje. “Si me voy, me voy feliz y agradecida… pero hay que esperar la opinión de ustedes”.

¿Qué es La Casa de Alofoke?

La Casa de Alofoke es un reality de República Dominicana, parecido a La casa de los famosos, en la cual participan cinco hombres y cinco mujeres. Además, es transmitido 24/7 por el canal de YouTube de Alofoke.

Esta es la segunda temporada, pues hace meses hicieron la primera en la cual participó Karola. Luego, renunció a Dímelo King, el podcast y se fue a trabajar con Alofoke.

Asimismo, la producción aún no ha anunciado una decisión oficial. Los seguidores del show están atentos para saber si la pelea tendrá consecuencias.