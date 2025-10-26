La disputa entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada pica y se extiende.

Recordemos que el pasado 25 de octubre, la influenciadora respondió a las más recientes declaraciones del padre de su hijo, mostrando conversaciones privadas y lanzando una nueva acusación.

En sus historias de Instagram, Merlano compartió capturas de chat en las que se aprecia cuando ambos conversaban sobre una finca que, según ella, compraron juntos.

Instagram aidavictoriam Aida Victora Merlano acusó a Juan David Tejada de haberla robado

En la conversación, Tejada le habría propuesto devolverle dinero si el precio de la propiedad resultaba más bajo, pero que ella debía compensarlo si el costo era mayor. Aida aseguró que se negó a ese acuerdo y le planteó que lo correcto era incluirla en la escrituración.

“Compramos una finca juntos y nunca me escrituró mi parte. O sea que aparte de todo lo que me hizo pasar en el posparto, le robó a la mamá de su hijo (presuntamente) mientras estaba en embarazo. Y no duele la plata, duele que, razón por la que trabajé hasta la semana 38 fue para pagar esa finca”, escribió la barranquillera.

Cuenta de Instagram de Juan David Tejada no está disponible

Tras la polémica publicación, varios internautas notaron que el perfil de Tejada dejó de estar disponible en Instagram, lo que ha generado aún más comentarios alrededor del caso.

Instagram aidavictoriam Aida Victoria muestra pruebas de por qué se separó de Juan David

Todo este conflicto actual comenzó cuando una seguidora cuestionó a Aida Victoria por viajar al extranjero y dejar a su hijo bajo el cuidado de una niñera especializada. En su respuesta, la influenciadora defendió su rol como madre y mencionó los difíciles momentos que enfrentó después del parto, lo que desató un cruce de mensajes con Tejada.