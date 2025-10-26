La astróloga reconocida Mhoni Vidente dio sus predicciones y los números de la suerte para este domingo 26 de octubre.
Invita a detenerse y pensar en las posibilidades. Se trata de esa conexión humana con el cosmos, que da un momento de aliento y esperanza.
Aries
Hoy es un día para disfrutar y reconectar contigo. Si te tomas un respiro, llega una idea que necesitabas.
Números: 1 – 9 – 28
Tauro
El hogar y la familia ocupan tu atención. Un plan tranquilo te hará sentir renovado.
Números: 6 – 15 – 32
Géminis
Hablar, escuchar y compartir… tu energía ideal para hoy. Una conversación trae claridad.
Números: 3 – 11 – 29
Cáncer
Buen momento para darte un gusto y sentirte merecedor. Una noticia económica puede alegrarte.
Números: 4 – 18 – 27
Leo
Tu carisma se siente a donde vayas. Día perfecto para socializar o atraer buenas oportunidades.
Números: 5 – 22 – 33
Virgo
Tu cuerpo pide descanso. Baja el ritmo, desconecta un poco y deja que el día fluya sin prisa.
Números: 2 – 14 – 21
Libra
La belleza y el amor están a flor de piel. Un encuentro o mensaje especial puede sorprenderte.
Números: 7 – 23 – 36
Escorpio
Reflexión profunda: hoy ves con claridad qué soltar. Liberarte de una carga te hará sentir ligero.
Números: 8 – 19 – 30
Sagitario
Un plan inesperado podría cambiar el día para mejor. Atrévete a decir que sí a lo nuevo.
Números: 10 – 25 – 34
Capricornio
La organización trae paz. Ordenar tu espacio te dará claridad mental y motivación.
Números: 12 – 26 – 35
Acuario
Tu creatividad se activa. Aprovecha para inspirarte con música, arte o una buena conversación.
Números: 13 – 20 – 31
Piscis
Las emociones se equilibran. Permítete disfrutar sin expectativas, sólo sentir el presente.
Números: 16 – 24 – 37