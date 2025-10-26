Shakira puso a gozar a Cali junto al Grupo Niche, el pasado sábado 25 de octubre, en el estadio Pascual Guerrero en el marco de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Cerca de 77.000 fanáticos disfrutaron del regreso triunfal de Shakira a la ciudad de la salsa. La cantante puso a bailar a todos con su repertorio pero, pasadas las 11:00 p. m., la barranquillera invitó al escenario a la orquesta insignia del Pacífico para interpretar “Sin Sentimiento”, uno de los himnos de la salsa colombiana.

Los asistentes respondieron con una gran ovación que se prolongó durante varios minutos mientras Shakira se movía al ritmo de la salsa caleña.

Asimismo, la artista aprovechó ese instante para enviar un mensaje: “Lo importante es sentirse libre. El amor propio es lo más importante”.

Y es que desde su llegada al escenario, Shakira dejó claro su cariño por la capital vallecaucana. “Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”.

Ernesto Guzmán, Agencia EFE/EFE Shakira en su concierto en Cali

Con esa frase dio inicio a un repertorio que incluyó canciones como ‘TQG’, ‘Te Felicito’, ‘Inevitable’ y ‘Acróstico’, coreadas por varias generaciones que crecieron con su música.

Grupo Niche brilló junto a Shakira

El Grupo Niche fue el encargado de abrir la velada con clásicos como ‘Cali pachanguero’, ‘Una aventura’ y ‘Mi Valle del Cauca’.

El Grupo Niche también puso a cantar y corear sus canciones al público asistente con la música que representa a Cali y la región. pic.twitter.com/6tkMDsRGU7 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 26, 2025

Igualmente, personalidades como Karen Sevillano y Taliana Vargas, primera dama de Cali, participaron en el segmento interactivo “Camina con la loba”, donde un grupo de fanáticos tuvo la oportunidad de caminar en la tarima junto a la cantante.

Ernesto Guzmán/EFE Shakira interpretó 'Sin sentimientos' junto al Grupo NIche

Este domingo 26 de octubre Cali se prepara otra vez para sentir todo el sabor de la cantante barranquillera.