Este sábado 25 de octubre los astros le invitan para que sea claro, honesto con usted y con los demás, pues así podrá lograr muchas cosas para su vida.

Además es un buen día para probar con los números de la suerte que hay para los 12 signos del zodiaco. Recuerde siempre confiar en su intuición.

Aries

Hoy tu mente está clara y enfocada. Buen momento para revisar asuntos pendientes, organizar tus cosas y avanzar con paso firme.

Números de la suerte: 3 – 14 – 27

Tauro

La comunicación con personas cercanas se vuelve importante. Una conversación honesta puede abrir una nueva puerta.

Números de la suerte: 6 – 22 – 35

Géminis

Tu energía está orientada al trabajo y los detalles. Si terminas tareas con cuidado, te sentirás aliviado y listo para lo nuevo.

Números de la suerte: 9 – 18 – 30

Cáncer

Hoy la intuición está activa. Confía en lo que sientes, especialmente en decisiones sobre lo personal o lo íntimo.

Números de la suerte: 2 – 16 – 29

Leo

Tu carisma reluce, pero la clave será la humildad y escuchar a los demás. Puedes sobresalir si compartes el protagonismo.

Números de la suerte: 5 – 20 – 33

Virgo

Momento de organizar lo que se ha dejado para después: rutina, espacio, mente. Eso te dará tranquilidad.

Números de la suerte: 8 – 25 – 31

Libra

La armonía interior y exterior es el tema del día. Evita las prisas y elige la paz antes que el conflicto.

Números de la suerte: 4 – 19 – 28

Escorpio

Se abre una puerta nueva, pero para verla debes soltar lo viejo. Confía en el proceso de transformación.

Números de la suerte: 7 – 24 – 36

Sagitario

Tu optimismo se potencia. Una idea o propuesta que parecía lejos hoy puede sentirse más cercana.

Números de la suerte: 11 – 26 – 32

Capricornio

Los pequeños pasos te están llevando al logro. No subestimes lo que haces hoy, cada acción cuenta.

Números de la suerte: 10 – 21 – 34

Acuario

La innovación y la originalidad están contigo. Si compartes tus ideas, alguien podría despertar interés.

Números de la suerte: 12 – 23 – 37

Piscis

La sensibilidad y la conexión profunda serán fundamentales. Permítete sentir y expresarte con suavidad.

Números de la suerte: 1 – 17 – 30