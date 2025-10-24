La modelo e influencer Emma Heming, de 47 años, reveló recientemente que sus hijas, Mabel Ray de 13 y Evelyn Penn de 11 años, están atravesando un duelo anticipado debido al progresivo deterioro de salud de su padre, el actor Bruce Willis, quien padece Demencia frontotemporal (DFT).

Bad Bunny recibió con “humildad” el Billboard al artista latino del siglo XXI

Karol G arrasó en los Billboard tras quedarse con seis premios: conozca la lista de ganadores

Lena Burke le rinde tributo a la Reina de la Salsa, con su nuevo tema ‘A Celia’, acompañada de Santa Rosa, La India y más

“Lo extrañan muchísimo”, comentó Heming Willis en una entrevista con Vogue Australia, señalando que aunque “lo están manejando lo mejor que pueden, dadas las circunstancias”, la ausencia de momentos importantes en la vida familiar es un golpe duro para ellas.

La familia había dado a conocer en marzo de 2022 el diagnóstico del actor, manifestación inicial de la DFT, un trastorno neurodegenerativo que afecta el comportamiento, el lenguaje y la personalidad.

Instagram Scout Willis La familia había dado a conocer en marzo de 2022 el diagnóstico del actor, manifestación inicial de la DFT, un trastorno neurodegenerativo que afecta el comportamiento, el lenguaje y la personalidad.

Asimismo, Heming Willis afirmó que sus hijas han mostrado resiliencia, pero subrayó que no está segura de si ellas podrán “recuperarse por completo” del impacto emocional que implica ver al padre “desaparecer” progresivamente en su vida.

“Ellas están aprendiendo, y yo también”, añadió, expresando que la situación exige una adaptación constante para todos los miembros de la familia.

Instagram Emma Heming Imagen de Emma Heming junto a su esposo Bruce Willis, publicada en redes sociales por la modelo y actriz.

¿Qué es la DFT y cómo afecta a la vida familiar?

La demencia frontotemporal es un grupo de enfermedades que dañan las células en los lóbulos frontal y temporal del cerebro, regiones clave para el lenguaje, el comportamiento y la personalidad, según Mayo Clinic.

A diferencia de otras demencias, como la del tipo Alzheimer, sus síntomas iniciales suelen centrarse en alteraciones del comportamiento o del lenguaje más que en pérdida de memoria.

Actualmente no existe cura para la DFT, y los tratamientos se enfocan en manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

En el caso de Willis, se mencionó que vive en una vivienda de un solo nivel y está bajo cuidado permanente, debido al grado de avance de la enfermedad.