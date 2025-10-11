Desde que el pasado 23 de septiembre los artistas barranquilleros, Shakira y Beéle, publicaron un video bailando juntos, los fanáticos no han dejado de soñar con una colaboración de estas dos estrellas mundiales.

Lea Colombia se toma la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025

Por ello, en los últimos días se ha escuchado cómo la frescura tropical de Beéle con la inconfundible voz y estilo de Shakira, en un tema que hizo un grupo de fanáticos que lleva por título ‘Llévame contigo’, creado con IA.

Esta fusión que se espera sea una realidad, y que mantiene la expectativa mundial del disco, no solo podría ser un hecho musical, sino un sentido cultural profundo e histórico.

Aquí “La idea fue tomar lo que estaba y llevarlo a la excelencia”

Shakira fue la primera en demostrar que un colombiano podía ir más allá de su territorio y conquistar Estados Unidos, Europa, India o China, sin perder su identidad. Fue —y sigue siendo— una exportadora cultural en el sentido más profundo: una artista que llevó en sus canciones el ADN del Caribe, la mezcla, el sincretismo y la sensualidad del ritmo.

Por su parte, Beéle también lleva el caribe en la piel y en apenas unos años, pasó de ser una promesa local para convertirse en uno de los diez artistas más escuchados del planeta. Su voz dulce y poderosa, su fusión entre pop, afrobeat, reggae y romanticismo caribeño, lo han posicionado como un fenómeno global.

Además Majida Issa llega ‘planchando el despecho’

Con la fusión de estos grandes artistas, Barranquilla se convertiría nuevamente en noticia cultural

Por ahora, solo la IA les regala a sus fanáticos ese sueño musical único y sin antecedentes por el estilo que cada uno representa.

También Supuesto parecido entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguel desata polémica en redes sociales